Zac Cuthbertson nouveau poste 3/4 de l’Élan Chalon

L’Elan Chalon a annoncé la signature du poste 3/4 Zac Cuthbertson (2,01 m, 27 ans) pour la saison 2023-2024. Auteur d’une saison senior réussie en NCAA à l’Université de Coastal Carolina (18,2 points, 8,1 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne) en 2018-2019, il a de puis joué en Suède, Israël, Allemagne, Argentine et depuis deux ans en Pologne.

Hello Zac 😁 L'ailier américain arrive tout droit de Pologne 🇵🇱

Il a réalisé le doublé Coupe / Championnat en 2023 🏆 + d'informations ℹ️ https://t.co/dbfEK11bOo#RougeEtBlanc pic.twitter.com/0Xw3v2By5N — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 10, 2024

Champion de Pologne 2023

Pensionnaire du club du King Szczecin ces deux dernières saisons, il a remporté la Coupe et le titre en 2024 avant d’atteindre la finale polonaise cette année. Lui et son équipe ont perdu lors du match 7 face au Trefl Sopot. Auteur de 11,7 points à 49,7% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 2,2 passes décisives en 28 minutes de moyenne sur 51 rencontres toutes compétitions confondues, il s’est notamment illustré par son adresse à 3-points (41,9% dans cet exercice).

Ses performances et son profil lui permettent aujourd’hui de rejoindre un effectif plus référencé, où il sera le coéquipier de Yohan Choupas, Jamel Morris, Zac Cuthbertson, Akram Naji et notamment Lionel Gaudoux ainsi qu’Olivier Cortale.