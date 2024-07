Zacharie Perrin MVP de l’Euro U20, Noah Penda dans le cinq

Zacharie Perrin a été élu MVP de l’EuroBasket U20 masculin, remporté par l’équipe de France masculine. Son coéquipier Noah Penda a également terminé dans le cinq idéal. On retrouve également le Belge Nathan Missia-Dio, le Slovène Urban Klavzar (intenable en finale) et le Grec Vangelis Zougris.

Déjà très bon lors de la Coupe du monde U19 l’an passé, Zacharie Perrin a réalisé un excellent tournoi, cumulant 15,4 points, 7,7 rebonds, 3,4 passes décisives, 1 interception et 1,1 contre sur le tournoi. Encore très bon en finale (19 points à 6/17 aux tirs et 7/7 aux lancers francs, 10 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres pour 26 d’évaluation en 32 minutes), décisif en défense en fin de rencontre, il est logiquement élu MVP.

Très bon à ses côtés sur cette finale (15 points à 6/8, dont 2/2 à 3-points, 14 rebonds, 5 passes décisives et 6 balles perdues pour 25 d’évaluation en 29 minutes), Noah Penda a marqué les esprits avec le 3-points de la victoire en quarts de finale. Le futur ailier du Mans a tourné à 11,7 points, 8,6 rebonds, 3 passes décisives et 1,7 interception.