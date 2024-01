Zeljko Obradovic a « un maximum de respect » pour l’ASVEL, qu’il retrouve ce mardi

L’ASVEL défie le Partizan Belgrade pour démarrer l’année 2024. Dernier de l’EuroLeague, le club de Tony Parker ne s’attend pas à grand chose ce mardi 2 janvier à la Stark Arena.

L’ASVEL sans Nando De Colo

A l’aller, la formation serbe s’était imposée 88 à 62 à l’Astroballe. Pour autant, elle n’est pas encore au niveau de la saison passée (quart de finaliste des playoffs), présente un bilan équilibré (9 victoires et 9 défaites) et compte plusieurs blessés. Touché à la hanche lors du dernier match, perdu le 28 décembre contre la Virtus Bologne (75-77), Zach LeDay demeure incertain. Mozzart Sport indique qu’il ne s’est pas entraîné ce lundi 1er janvier. Lors du match aller, le petit intérieur avait été presque parfait (13 points à 4/4 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 27 d’évaluation en 28 minutes).

Encore plus dans ces conditions, l’entraîneur Zeljko Obradovic dit se méfier de l’ASVEL :

« Le moins que nous devrions regarder, c’est leur position dans le classement. Il s’agit d’une équipe qui, à chaque match depuis l’arrivée de (Gianmarco) Pozzecco, a montré ce qu’il montre en tant qu’entraîneur, à savoir du caractère. Et dans tous les matches, ils étaient très proches de la victoire. Le basketball est un tel sport qu’ils ont perdu des matches pratiquement impossibles à perdre. (J’ai) Un maximum de respect (pour eux), bien sûr, et le désir de commencer cette année avec un bon match et une victoire », a déclaré le multiple vainqueur de l’EuroLeague.

La rencontre débutera à 20h45 heure française. Arrêté jusqu’au 9 janvier à cause d’une blessure au mollet, Nando De Colo ne sera toujours pas sur le terrain avec l’ASVEL.