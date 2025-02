Zoriks, le cauchemar letton de Strasbourg : Le Portel met un gros coup sur la tête de la SIG !

Le Chaudron du Portel n’a pas failli à sa réputation ce vendredi 28 février. Ce dernier a fini par faire surchauffer la SIG Strasbourg, dont l’avance a fondu comme neige au soleil dans le dernier quart-temps. Le Letton Kristers Zoriks, décidément la bête noire de la SIG cette saison, a anéanti les espoirs alsaciens de mettre fin à leur funeste série de défaites (8 désormais), qui court donc toujours en 2025.

Même action, même sanction : la SIG encore punie par Kristers Zoriks

Les supporters strasbourgeois vont faire des cauchemars de Kristers Zoriks (11 points à 100% aux tirs). Souvenez-vous, pas plus tard que début novembre dernier, lors du match aller entre les deux équipes, le Letton avait déjà donné la victoire au Portel sur le même type d’action : un départ en dribble depuis le côté droit, sur sa main gauche, pour finir avec la même mimine au cercle. Les joueurs de Laurent Vila n’ont visiblement pas retenu la leçon, punis de la même façon par leur bête noire.

🤯 | KRISTERS ZORIKS QUI DONNE L'AVANTAGE AU PORTEL SUR CETTE ACTION POUR LA PREMIÈRE FOIS DU MATCH ! @ESSMbasket @Betclic_ELITE pic.twitter.com/pEGqnJZvUH — DAZN France (@DAZN_FR) February 28, 2025

Et malgré cette bévue, les Alsaciens ont pourtant eu l’occasion de gagner. Après un lancer-franc de Dominic Artis sur une faute technique de Lahaou Konaté, le capitaine stelliste a formidablement rattrapé son erreur en venant scotcher Jeff Roberson à dix secondes du terme, inexplicablement seul sous le cercle, mais qui a fait le choix (contestable ?) de prioriser un dunk au lieu d’un lay-up. Une dernière action défensive déterminante qui a permis au Portel de sécuriser une victoire ô combien importante dans sa quête de maintien.

La remontada de l’ESSM dans les 6 dernières minutes

Et décidément, entre Le Portel et Strasbourg, il ne fait pas bon être la première équipe à prendre la large. Comme au Rhénus quelques mois plus tôt, l’ESSM a su remonter un déficit de points pour finalement ravir la victoire. La SIG, bien installée dans sa partie avec une grosse présence au rebond offensif (18) et un bon Amadou Sow (15 points à 7/11 aux tirs), a fait la course en tête pendant la quasi-entiéreté de la partie… à l’exception de la dernière minute.

Encore menée de 11 points à l’entame du dernier quart-temps (49-60, 34′), l’équipe d’Éric Girard a cependant réalisé une formidable remontée dans les six dernières minutes. Le duo Burns – Février (26 points à eux deux) a notamment permis de faire douter une SIG Strasbourg à la confiance quasi nulle, logique au vue de son miséreux bilan en 2025 (0 victoire). Avant que son tortionnaire Kristers Zoriks ne refasse des siennes dans la dernière minute, en égalisant d’abord d’un énorme tir à 3-points, avant de refaire le coup avec son arme fétiche, le drive main gauche.

Ainsi, Le Portel reprend provisoirement trois victoires d’avance sur la lanterne rouge rochelaise, qui se déplace à l’ASVEL ce dimanche 2 mars. C’est même coup double pour l’ESSM qui revient aussi à un seul succès de Strasbourg. Une SIG qui va devoir rapidement se réveiller sous peine d’une fin de saison très pénible en perspective.