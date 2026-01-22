Recherche
Basketball Champions League

14e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL

BCL - Malaga a signé une 14e victoire consécutive en Ligue des Champions (BCL) en s’imposant contre Würzburg (90-85), confirmant un peu plus son statut de référence européenne dans la compétition.
00h00
Malaga n’en finit plus de gagner en Ligue des Champions (BCL). Opposée à Wurtzbourg, la formation andalouse a dû s’employer pour préserver son invincibilité, mais a une nouvelle fois trouvé les ressources pour s’imposer.

– 1/8 Finales

Un match maîtrisé… puis sous tension

Malaga a parfaitement lancé sa rencontre, en prenant rapidement le contrôle des opérations. Solides défensivement et efficaces offensivement, les Espagnols menaient déjà 24-19 à l’issue du premier quart-temps, avant de creuser un écart conséquent à la pause (49-34).

La seconde mi-temps a toutefois été bien différente. Wurtzbourg (ou Würzburg, c’est selon), porté par un duo Davion Mintz – Marcus Carr en grande réussite, est revenu progressivement dans la partie. Les Allemands ont fait douter Malaga jusqu’aux dernières minutes, sans toutefois parvenir à renverser la rencontre. L’Unicaja s’en sort finalement avec une victoire 90-85, non sans s’être fait peur.

Une attaque collective bien huilée

Pour faire la différence, Malaga a pu compter sur une marque très bien répartie. Nihad Dedovic a terminé meilleur marqueur avec 21 points, bien épaulé par Kendrick Perry (19 points), véritable chef d’orchestre offensif. Derrière, Emir Sulejmanovic, James Webb III et Chris Duarte ont tous dépassé la barre des 10 unités, illustrant la profondeur et l’équilibre de l’effectif d’Ibon Navarro. L’international français Killian Tillie a apporté 3 points à 1/3 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et son précieux travail de l’ombre, comme à son habitude.

En face, la performance de Davion Mintz (23 points, 5 passes décisives) et Marcus Carr (19 points, 7 passes) n’aura pas suffi à faire tomber une équipe toujours aussi solide collectivement.

Une dynamique impressionnante en BCL

Cette saison, Malaga s’appuie sur plusieurs leaders statistiques en Ligue des Champions : Kendrick Perry (12,2 points, 4,4 passes décisives), Alexander Balcerowski (11,6 points), Tyson Perez (11 points, 7 rebonds) ou encore l’ancien joueur NBA Chris Duarte (10,2 points). Une richesse offensive qui permet au club andalou de terminer premier de sa phase de groupe avec un bilan parfait de 6 victoires pour 0 défaite.

À l’heure actuelle, Malaga fait partie des deux seules équipes encore invaincues en BCL, aux côtés de Badalone ; soit un bilan de 7-0.

Une série qui s’inscrit dans la durée

Cette domination européenne ne date pas d’hier. L’Unicaja n’a plus perdu en Ligue des Champions depuis le 5 mars 2025, face à Galatasaray (84-86). Depuis, Killian Tillie et ses coéquipiers avaient survolé les playoffs pour décrocher le titre, avant de repartir sur une nouvelle série impressionnante cette saison.

Solide aussi sur la scène nationale

En parallèle de son parcours européen, Malaga tient son rang en championnat. Sixième de Liga Endesa avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, le club a déjà montré qu’il pouvait rivaliser avec les cadors en s’offrant une victoire de référence contre Valence (76-70), actuel deuxième du championnat espagnol et pensionnaire d’EuroLeague.

Doubles tenants du titre en BCL, les hommes d’Ibon Navarro affichent clairement leur ambition : aller chercher un triplé historique. Un exploit qui n’a jamais été réalisé en Ligue des Champions et qui ferait au passage de Malaga le club le plus titré de l’histoire de la compétition.

Un choc décisif à venir

Le prochain rendez-vous européen est déjà très attendu. Le 28 janvier, Malaga affrontera Badalone, tombeur de l’Élan Chalon, dans un duel direct pour la première place du groupe. Un test grandeur nature pour une équipe qui semble plus que jamais armée pour régner à nouveau sur la Ligue des Champions.

