Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Où regarder Real Madrid – Monaco gratuitement ce jeudi ?

EuroLeague - Moins d'un mois après le match à domicile, l'AS Monaco joue le match retour de la saison régulière d'EuroLeague chez le Real Madrid, ce jeudi 22 janvier. Une rencontre à suivre en direct et gratuitement à la télévision.
|
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder Real Madrid – Monaco gratuitement ce jeudi ?

Elie Okobo et l’AS Monaco retrouvent le Real Madrid, ce jeudi 22 janvier

Crédit photo : Miko Missana

Ce jeudi, la Roca Team se déplace dans la capitale espagnole pour y affronter le Real Madrid. Le club de la Principauté restait sur une impressionnante série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues avant de s’incliner ce mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade (100-96, a.p.). Une défaite qui fait perdre la tête du classement aux Monégasques, désormais derrière Hapoel Tel Aviv.

De leur côté, les Madrilènes arrivent lancés avec six succès de suite. En EuroLeague, la dernière défaite de Théo Maledon et de ses coéquipiers remonte justement à leur déplacement à Monaco.

LIRE AUSSI

Un match retour très attendu après un aller spectaculaire

La première confrontation entre les deux équipes cette saison s’est tenue le 26 décembre dernier, à Gaston-Médecin. Malgré un duo Campazzo (28 points, 10 passes décisives) – Edy Tavares (21 points, 11 rebonds) en grande forme, les Monégasques avaient résisté pour s’imposer 100 à 95.

Ce soir-là, Elie Okobo avait terminé meilleur scoreur de l’AS Monaco, au terme d’un match offensif et intense. Un scénario qui promet un nouveau duel de haut niveau dans la capitale espagnole.

Comment regarder Real Madrid – Monaco gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera diffusé gratuitement sur TV Monaco. La chaîne proposera un dispositif complet avec avant-match, commentaires en direct, puis analyses et interviews après la rencontre.

TV Monaco est accessible sur :

  • Freebox : canal 900
  • Bouygues : canal 500
  • Orange : canal 412
  • SFR : canal 511
  • Canal+ : canaux 125 et 135
  • Molotov TV : streaming gratuit

Un bon plan pour suivre ce choc d’EuroLeague sans abonnement, alors que Monaco tentera de se relancer face à l’un des poids lourds de la compétition.

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h0020 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1
ELITE 2
00h00Coup dur pour Quimper : l’exemplaire Lucas Thévenard absent quinze jours
Betclic Élite
00h00Deux retours, mais un forfait et deux incertitudes : le Limoges CSP encore décimé contre Strasbourg ?
Roman Domon monte en puissance en NCAA
NCAA
00h00Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC
Coupe de France Féminine
00h00Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France
EuroCup Féminine
00h00« Essaye d’abord de jouer avant de réclamer de l’argent, espèce de touriste » : le combat de cette joueuse française qui court après son salaire en EuroCup
Killian Tillie et Malaga sont imprenables en BCL
Basketball Champions League
00h0014e victoire consécutive : Malaga et Killian Tillie intouchables en BCL
Encore méconnu en France, Paul Djobet est en train de se révéler à Omaha en NCAA
NCAA
00h00Paul Djobet devient un tube de l’hiver : le Lillois passe encore la barre des 20 points en NCAA
Capitaine en l'absence de Wilfried Yeguete, TaShawn Thomas a pris son rôle à coeur
Basketball Champions League
00h00« Ils jouent d’une manière incroyable » ; Le Mans version Antoine Mathieu réussit un énorme coup en Turquie
Nando De Colo a vite retrouvé ses marques chez le Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00« Des joueurs comme ça, ça n’existe plus aujourd’hui » : Jasikevicius dithyrambique sur Nando De Colo
1 / 0
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
1 / 0