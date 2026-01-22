Où regarder Real Madrid – Monaco gratuitement ce jeudi ?

Ce jeudi, la Roca Team se déplace dans la capitale espagnole pour y affronter le Real Madrid. Le club de la Principauté restait sur une impressionnante série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues avant de s’incliner ce mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade (100-96, a.p.). Une défaite qui fait perdre la tête du classement aux Monégasques, désormais derrière Hapoel Tel Aviv.

De leur côté, les Madrilènes arrivent lancés avec six succès de suite. En EuroLeague, la dernière défaite de Théo Maledon et de ses coéquipiers remonte justement à leur déplacement à Monaco.

Un match retour très attendu après un aller spectaculaire

La première confrontation entre les deux équipes cette saison s’est tenue le 26 décembre dernier, à Gaston-Médecin. Malgré un duo Campazzo (28 points, 10 passes décisives) – Edy Tavares (21 points, 11 rebonds) en grande forme, les Monégasques avaient résisté pour s’imposer 100 à 95.

Ce soir-là, Elie Okobo avait terminé meilleur scoreur de l’AS Monaco, au terme d’un match offensif et intense. Un scénario qui promet un nouveau duel de haut niveau dans la capitale espagnole.

Comment regarder Real Madrid – Monaco gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera diffusé gratuitement sur TV Monaco. La chaîne proposera un dispositif complet avec avant-match, commentaires en direct, puis analyses et interviews après la rencontre.

TV Monaco est accessible sur :

Freebox : canal 900

Bouygues : canal 500

Orange : canal 412

SFR : canal 511

Canal+ : canaux 125 et 135

Molotov TV : streaming gratuit

Un bon plan pour suivre ce choc d’EuroLeague sans abonnement, alors que Monaco tentera de se relancer face à l’un des poids lourds de la compétition.