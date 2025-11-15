Recherche
NM1

27 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine

NM1 - Malgré la défaite du Pôle France à Val de Seine pour la 12e journée de championnat, Nathan Soliman a inscrit 27 points. Il s'agit de la meilleure marque chez les professionnels pour le tout jeune ailier du Pôle France, âgé de seulement 16 ans.
00h00
27 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine

Nathan Soliman a réalisé son nouveau record de points en NM1.

Crédit photo : FIBA

Nathan Soliman (2,03 m, 16 ans) démarre en trombe le mois de novembre. Après avoir inscrit 19 points à Toulouse puis 20 à Poissy, le jeune ailier a encore fait mieux, vendredi, lors de la 12e journée de NM1. Il a inscrit 27 points sur le parquet de Val de Seine, soit son record chez les professionnels, surpassant les 22 inscrits à la mi-octobre contre Pays de Fougères.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
27
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NM1
VDS
94 85
PFB

Tirs extérieurs, mi-distance, sous le panier et même jeu de pick-and-roll, le prospect né en 2009 a pu dévoiler toute sa panoplie offensive, mêlant agressivité vers le cercle (9 fautes provoquées) et spacing loin du panier. Une performance complète, lors de laquelle il a inscrit 4 tirs à 3-points (en 4 tentatives !). Là aussi son record, lui qui n’en avait jamais réussi plus que 2 en un match chez les professionnels.

Régulier au haut-niveau

Leader offensif d’une équipe du Pôle France en pleine reconstruction, après le départ de nombreux cadres à l’intersaison (Jonas Boulefaa, Hugo Yimga-Moukouri, Noa Kouakou-Heugue, Meissa Faye, Cameron Houindo), Soliman continue de faire ses armes en NM1, deux années après ses débuts dans la division, alors qu’il n’avait que 14 ans. Le fils de l’ancien international Williams Soliman assume son rôle, bien que le Pôle France n’ait pas encore réussi à décrocher sa première victoire dans une saison de transition, après 11 matchs.

Le jeune poste 3 en a disputé 10 jusque-là, pour une moyenne de 16,1 points et 8 rebonds par match en 29 minutes de jeu. Entré au Centre Fédéral avec deux ans d’avance, à l’âge de 13 ans, il avait réalisé une campagne européenne marquante avec l’équipe de France U16 cet été, malgré une décevante 5e place collective. Polyvalent et mobile malgré sa grande taille (2,03 m), visiblement à l’aise à l’idée de jouer contre des joueurs bien plus expérimentés que lui en NM1, Soliman est très scruté parmi les prospects de la génération 2009.

