42 000 spectateurs à Athènes : même blessé, Mathias Lessort voulait « vivre ces moments sur le court »

Le Pavlos Giannakopoulos Tournament a été un réel succès. Comme le Partizan Belgrade a l’habitude de le faire chez lui chaque année, le Panathinaïkos a décidé cette année d’organiser des matchs de préparation dans une arène en plein air. Sauf que le club grec n’a pas choisi n’importe quelle arène.

Grâce à plusieurs autorisations des autorités, ils ont en effet organisé ce mini-tournoi dans le mythique stade panathénaïque d’Athènes, vieux de plus de 2300 ans et rénové à l’occasion des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne en 1896. Cette arène tout en longueur est en capacité d’accueillir plus de 40 000 personnes, et elle l’a fait. Le placement étant libre, les spectateurs ont pu se rassembler et s’entasser dans les tribunes Est et Ouest, celles qui avaient vue sur le court de basket, qui ne prenait qu’une partie de l’arène.

42 000 spectateurs

Le Panathinaïkos a annoncé que 42 000 spectateurs étaient présents en tribunes pour voir s’affronter leur club et le Partizan Belgrade, ainsi que le Maccabi Tel-Aviv et l’Anadolu Efes (66-89) quelques heures plus tôt. Une affluence digne des plus grands records de l’histoire. Même si les champions en titre de l’EuroLeague ont perdu face à leurs adversaires serbes (64-75), une ambiance exceptionnelle a parcouru les tribunes et fait le tour des réseaux sociaux.

Craziest warm up ever for Panathinaikos’ players. Under the stars ⭐️ #paobc pic.twitter.com/aSBFHJWhuh — George Zakkas (@ZakkasGeorge) September 21, 2024

Les joueurs présents ont vécu une expérience unique. En ce sens, l’événement était une vraie réussite. Tous ont posté des photos et vidéos prises sur place, des étoiles dans les yeux. « C’est iconique. C’est vraiment quelque chose de spécial » a commenté Shane Larkin. Frank Ntilikina (Partizan), Rodrigue Beaubois (Anadolu) et Jaylen Hoard (Maccabi) ont aussi pu vivre cette expérience, mais pas Vincent Poirier (Anadolu), blessé. Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans), qui raffole de ce genre d’ambiances, a reçu une ovation mémorable de la part de son public. Le pivot tricolore, qui a raté une partie de la pré-saison, n’était même pas censé jouer le match à cause d’un pépin physique mineur. Mais il voulait absolument vivre cette expérience à domicile, quitte à aller contre l’avis des docteurs. Il a donc forcé pour jouer quelques minutes en début de match, avant de se rhabiller en vêtements de ville pour voir la défaite des siens depuis le banc.

« Je voulais vraiment jouer, mais les docteurs ne voulaient pas. Donc j’ai passé un accord avec le coach Ataman pour qu’il me laisse jouer quelques minutes, et que je puisse vivre ces moments sur le court. Je voulais ressentir ça. L’atmosphère était incroyable. »

Mathias Lessort à la PBG TV