46 d’éval’ : Mohamed Diakite répond à Marc-Owen Fodzo Dada (44)

Mohamed Diakite (2,10 m, 18 ans) et Marc-Owen Fodzo Dada (1,90 m, 18 ans) ont fait les choses en grand ce week-end à l’occasion de la 21e journée du championnat d’Espoirs ÉLITE. Plus entré en jeu en Betclic ÉLITE depuis fin janvier, l’ancien joueur du Pôle France garde le rythme avec la formation U21 de Saint-Quentin (quatre matches). S’il n’arrive pas à rendre son équipe compétitive (1 victoire et 20 défaites), le Poitevin a cumulé 42 points à 13/18 aux tirs (dont 6/7 à 3-points), 9 rebonds et 7 fautes provoquées pour finir à 46 d’évaluation en 36 minutes. Distancé lors du deuxième quart-temps, le SQBB s’est toutefois incliné 100 à 76 chez le SIG Strasbourg de Mathéo Coffi (16 points, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 28 d’évaluation).

S’il s’est « contenté » de 37 points et 44 d’évaluation, Marc-Owen Fodzo Dada a lui mené le SLUC Nancy à la victoire. Et pas contre n’importe qui, face au Mans, qui est resté longtemps le dauphin de la JL Bourg cette saison. L’ancien joueur du Vendée Challans Basket a réussi 14 de ses 21 tirs, capté 8 rebonds, donné 4 passes décisives, piqué 4 ballons et provoqué 9 fautes en 37 minutes. L’enfant de La Courneuve continue de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat, chez le champion en titre.