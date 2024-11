À Limoges, Soren Bracq (Cholet) a su confirmer : « Ce n’est que le début »

De l’Astroballe à Beaublanc, Soren Bracq a été bien servi pour ses deux premières sorties professionnelles. Alors qu’un joueur de son âge (17 ans) pourrait se désagréger sous la pression de deux salles iconiques du championnat de France, cela n’a pas été le cas pour le petit joyau de la formation choletaise. Après avoir signé son acte de naissance à Lyon (14 points), le meneur a confirmé à Limoges.

Une entrée « impeccable » pour Soren Bracq

Efficace en Espoirs ELITE plus tôt dans la journée (13 points et 6 passes décisives en 18 minutes), Soren Bracq (1,94 m, 17 ans) l’a été tout autant en début de soirée face à l’équipe première du Limoges CSP. Alors que son équipe a signé une nouvelle victoire emplie de maîtrise, la 6e de la saison en 7 matchs, le vainqueur de la Coupe de France U17 2024 a admirablement su faire fructifier son temps de jeu. En à peine 9 minutes sur le parquet, il a su inscrire 5 points à 2/4 aux tirs, avec 3 passes décisives pour 0 ballon perdu.

Alors même que l’arrivée de Boris Dallo (1,96 m, 30 ans) en remplaçant médical de T.J. Campbell aurait pu conduire Fabrice Lefrançois à se passer de son jeune joueur, il n’en a rien été : « On a gagné à onze, c’est notre force, et l’entrée de Soren a été impeccable, encore une fois », soulignait le coach choletais auprès de Ouest-France. Les entrées répétées de Soren Bracq en FIBA Europe Cup lui permettent également d’avoir des répétitions plus aisées (2,8 points en 9 minutes de moyenne).

Lors de la prochaine journée de Betclic ELITE, dernière avant la trêve internationale de novembre, c’est cette fois la Meilleraie (contre Le Portel) qui aura l’occasion de le voir évoluer dans une rencontre du championnat de France. En attendant, Soren Bracq garde la tête froide : « Pour moi, c’est bien, mais ça ne l’est qu’une soirée : le lendemain, je me remets au boulot. »