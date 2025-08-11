Un champion NBA 2025 signe avec les San Antonio Spurs !

Les San Antonio Spurs continuent de compléter leur roster de training camp en signant Adam Flagler. Le guard de 25 ans arrive au Texas avec un contrat Exhibit 10 non garanti, après eux saisons à l’Oklahoma City Thunder où il a été sacré champion en 2025.

The Spurs have signed guard Adam Flagler, a former Baylor teammate of Jeremy Sochan and 2021 NCAA champion. Flagler, who went undrafted in 2023, helped the OKC Blue win the G League title and earned a ring with the Thunder last season. Now he’ll fight for a roster spot in San… pic.twitter.com/VMC9NxPALF — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) August 9, 2025

Un tireur d’élite formé à Baylor

Flagler est un combo guard de 1,90m qui a débuté sa carrière universitaire à Presbyterian avant de rejoindre Baylor. Lors de ses trois années chez les Bears, il s’est illustré en remportant le championnat NCAA en 2020-2021 et en partageant le vestiaire avec Jeremy Sochan durant la saison 2021-2022.

Son principal atout reste son adresse à 3-points. Flagler a terminé sa carrière universitaire avec 39,6% de réussite à longue distance, une efficacité qui s’est confirmée en G League avec 42% de réussite sur ses tentatives extérieures. En deux saisons avec l’organisation du Thunder, il a compilé des moyennes de 15,6 points par match sur 34 rencontres en G League, tout en maintenant 40% d’adresse à 3-points.

Un défi difficile pour intégrer l’effectif

Malgré ses qualités de tireur, Flagler devra surmonter un obstacle de taille pour décrocher une place dans l’effectif final des Spurs. L’équipe dispose déjà de 14 places garanties sur les 15 autorisées, et les trois contrats two-way sont également pourvus avec Harrison Ingram, Riley Minix et David Jones Garcia.

La concurrence sera rude au poste de guard, notamment avec la présence de Lindy Waters III, ancien coéquipier de Flagler qui bénéficie d’une garantie partielle sur son contrat et offre un profil similaire avec plus d’envergure. L’entraîneur Mark Daigneault avait d’ailleurs souligné les qualités de Flagler lors de son passage à Oklahoma City : « Il ne fait pas beaucoup d’erreurs. Il a une attraction gravitationnelle grâce à son tir. Il fait ce qu’on lui demande : être fiable en défense et chercher ses tirs en attaque. »

Bien que ses chances d’intégrer l’effectif final soient minces, Flagler apporte son expérience de vainqueur et sa capacité à espacer le jeu, des qualités appréciées dans le système des Spurs dirigé par Victor Wembanyama.