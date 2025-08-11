Recherche
NBA

Un champion NBA 2025 signe avec les San Antonio Spurs !

Champion NBA en 2025 avec OKC, Adam Flagler rejoint les San Antonio Spurs avec un contrat Exhibit 10 non garanti, pour tenter de décrocher une place dans l'effectif texan.
|
00h00
Résumé
Champion NBA 2025 avec l’Oklahoma City Thunder, Adam Flagler obtient une chance d’intégrer l’équipe des Spurs.

Crédit photo : Alonzo Adams - Imagn Images

Les San Antonio Spurs continuent de compléter leur roster de training camp en signant Adam Flagler. Le guard de 25 ans arrive au Texas avec un contrat Exhibit 10 non garanti, après eux saisons à l’Oklahoma City Thunder où il a été sacré champion en 2025.

Un tireur d’élite formé à Baylor

Flagler est un combo guard de 1,90m qui a débuté sa carrière universitaire à Presbyterian avant de rejoindre Baylor. Lors de ses trois années chez les Bears, il s’est illustré en remportant le championnat NCAA en 2020-2021 et en partageant le vestiaire avec Jeremy Sochan durant la saison 2021-2022.

Son principal atout reste son adresse à 3-points. Flagler a terminé sa carrière universitaire avec 39,6% de réussite à longue distance, une efficacité qui s’est confirmée en G League avec 42% de réussite sur ses tentatives extérieures. En deux saisons avec l’organisation du Thunder, il a compilé des moyennes de 15,6 points par match sur 34 rencontres en G League, tout en maintenant 40% d’adresse à 3-points.

Un défi difficile pour intégrer l’effectif

Malgré ses qualités de tireur, Flagler devra surmonter un obstacle de taille pour décrocher une place dans l’effectif final des Spurs. L’équipe dispose déjà de 14 places garanties sur les 15 autorisées, et les trois contrats two-way sont également pourvus avec Harrison Ingram, Riley Minix et David Jones Garcia.

La concurrence sera rude au poste de guard, notamment avec la présence de Lindy Waters III, ancien coéquipier de Flagler qui bénéficie d’une garantie partielle sur son contrat et offre un profil similaire avec plus d’envergure. L’entraîneur Mark Daigneault avait d’ailleurs souligné les qualités de Flagler lors de son passage à Oklahoma City : « Il ne fait pas beaucoup d’erreurs. Il a une attraction gravitationnelle grâce à son tir. Il fait ce qu’on lui demande : être fiable en défense et chercher ses tirs en attaque. »

Bien que ses chances d’intégrer l’effectif final soient minces, Flagler apporte son expérience de vainqueur et sa capacité à espacer le jeu, des qualités appréciées dans le système des Spurs dirigé par Victor Wembanyama.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
