Adam Ramstedt a quitté Nantes

Son sort à Nantes était scellé depuis le retour de Bryce Nze à la mi-novembre. Mais aucune communication officielle n’avait été faite par le NBH, et toujours pas d’ailleurs… Pourtant, Adam Ramstedt (2,10 m, 29 ans) a bien été officiellement libéré par le club nantais, avec une lettre de sortie signée pour l’Islande.

Sorti de l’effectif de Rémy Valin depuis la déroute à Rouen le 15 novembre, où il avait cependant surnagé (14 points et 3 rebonds), le géant suédois a pris la direction de Valur, où il a disputé vendredi son premier match face à la nouvelle équipe de Jordan Aboudou. Dans la défaite (90-97), il a assuré 14 points à 5/7, 7 rebonds et 3 passes décisives.

En 12 matchs de Pro B, Adam Ramstedt n’a jamais vraiment su se hisser à la hauteur des attentes du NBH (6,8 points à 58% et 2,6 rebonds de moyenne), alors que Laurent Pluvy le présentait comme un « très beau joueur » cet été. « Notre début de saison a été très mauvais », expliquait-il lors de la trêve internationale dans une interview accordée à EuroBasket. « Notre bilan de 2-10 est en deça des attentes et nous allons essayer de corriger cela pour la suite. En dehors de nos résultats sportifs, j’apprécie mon séjour à Nantes. Le club est professionnel, la ville est sympa et on a un bon groupe de mecs. Le championnat de Pro B est très compétitif, avec beaucoup de bonnes équipes et de talent. C’est une ligue très rapide, athlétique, physique donc cela prend du temps pour s’ajuster au rythme du championnat. » Tellement de temps qu’on lui a finalement montré la porte de sortie…