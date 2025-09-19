Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
France

Adrien Moerman s’entraîne à Toulouges et reste patient pour la suite de sa carrière : « Je voudrais encore retourner à l’étranger »

Adrien Moerman, double vainqueur de l’EuroLeague, a retrouvé son fief des Pyrénées-Orientales après son passage à Taïwan. S’il garde l’ambition de rejouer au plus haut niveau européen, l’ancien international français prend son temps et se prépare physiquement en s’entraînant avec Toulouges (NM3).
|
00h00
Résumé
Écouter
Adrien Moerman s’entraîne à Toulouges et reste patient pour la suite de sa carrière : « Je voudrais encore retourner à l’étranger »

Adrien Moerman cet été lors du camp de son agence, Fusion Sports, à Toulouges

Crédit photo : Toulouges Basket Association

Après son expérience à Taïwan, Adrien Moerman (2,02 m, 37 ans) a posé ses valises à la maison, du côté de Toulouges, où il entretient sa condition physique. L’intérieur, qui a connu l’EuroLeague avec des clubs prestigieux, ne ferme pas la porte à un nouveau défi à l’étranger, même s’il sait que le chemin vers une nouvelle opportunité au sommet est étroit.

Une belle expérience vécue à Taïwan

Depuis son fief des Pyrénées-Orientales (66), Moerman garde un excellent souvenir de sa dernière aventure à Taïwan : « C’était une très bonne expérience. C’est une autre culture, différente de la France ou de l’Europe. On a vraiment kiffé avec ma femme et ma fille. Si on aurait pu rester, on serait restés », confie-t-il. En 18 matches chez les Taipei Taishin Mars, le triple champion de France (2007, 2014 et 2015) a tourné à 15,3 points à 44,9% de réussite aux tirs et 11,7 rebonds en moins de 31 minutes.

Séduit par l’ouverture culturelle que lui offrent ces expériences hors d’Europe, il aimerait poursuivre dans cette voie : « Je voudrais retourner encore à l’étranger parce que ça me plaît bien. Tu découvres des cultures, c’était incroyable à vivre avec des gens respectueux ».

 

Limoges s’était renseigné

Dans l’attente d’une opportunité, Adrien Moerman continue de s’entraîner, notamment avec l’équipe locale évoluant en Nationale 3 masculine (NM3). « Je m’entraîne à Toulouges le matin, le soir je fais des shoots, je vais courir, musculation et après le soir je m’entraîne avec eux », raconte-t-il. Une routine qui lui permet de rester prêt en cas d’appel d’un club.

Contacté selon ses dires par Limoges, dont il est parti il y a 10 ans déjà, le natif de Fontenay-aux-Roses n’a pas donné suite pour l’instant : « J’avais Limoges pour revenir mais je ne voulais pas. Peut-être plus tard, en fin de carrière. Là-bas, ils attendent beaucoup. Je n’ai plus les jambes de 26 ans que j’avais à l’époque. Si tu vas à Limoges, il faut performer. Ils attendent beaucoup. Après, je les comprends. C ‘est un club mythique, historique. C’est normal. ».

Toujours la motivation

À 37 ans, Moerman assure ne pas avoir perdu l’envie : « J’ai toujours la motivation. Quand je sentirai mon corps me dire d’arrêter, j’arrêterai. Mais tant que j’ai les jambes, je continue ». Pour l’heure, il préfère patienter en attendant l’appel d’un club : « C’est la présaison partout. Moi je fais la mienne chez moi et j’attendrai tranquillement ».

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeronimo
au moins il est franc
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Adrien Moerman cet été lors du camp de son agence, Fusion Sports, à Toulouges
France
00h00Adrien Moerman s’entraîne à Toulouges et reste patient pour la suite de sa carrière : « Je voudrais encore retourner à l’étranger »
L'AS Monaco à Bormio, en 2016
Betclic ELITE
00h00Pas de Bormio pour Monaco, un mal pour un bien ? « On peut dormir dans son propre lit »
Dominique Malonga et Seattle se sont fait sortir par les Aces en playoffs WNBA
WNBA
00h00Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas
Nick Calathes lors de son dernier match officiel avec Monaco, l'épilogue de la finale 2025
Betclic ELITE
00h00Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie
La saison 2025-2026 a mal débuté pour Clément Cavallo et sa nouvelle équipe de Caen
ELITE 2
00h00Caen rate son entrée face à Vichy : « Une première sortie ratée » selon Stéphane Eberlin
Xavier Johnson s'est blessé à la main lors du matchn d'Orléans à Blois
ELITE 2
00h00Orléans démarre la saison sans son nouveau leader
Mouhammadou Jaiteh s'est gravement blessé contre le CSKA Moscou
EuroLeague
00h00Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise
Kenny Grant entame sa première saison sur le banc de l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Le Portel lourdement battu à Nanterre : Kenny Grant sonne l’alarme
ELITE 2
00h00ITW Maxence Lemoine : « Je ne sais pas si je reviendrai à la SIG la saison prochaine »
Vichy s'est imposé à Caen pour le premier match de la saison régulière 2025-2026 d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0