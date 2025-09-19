Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas

WNBA - La rookie française Dominique Malonga a livré une performance remarquée lors de la série entre Seattle et Las Vegas. Malgré ses efforts et ceux du Storm, dont de Gabby Williams, les Aces d'A'ja Wilson se qualifient pour affronter le Fever au tour suivant après une victoire serrée 74-73.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas

Dominique Malonga et Seattle se sont fait sortir par les Aces en playoffs WNBA

Crédit photo : © Candice Ward-Imagn Images

La série entre le Seattle Storm et les Las Vegas Aces s’est achevée sur un dénouement cruel pour les joueuses de Seattle. Après avoir égalisé grâce à l’héroïsme de Dominique Malonga lors du match 2, le Storm s’est incliné d’un petit point (74-73) dans le match décisif, mettant fin à une campagne de playoffs prometteuse.

Dominique Malonga, la révélation française du Storm

La rookie française de 19 ans a marqué cette série de son empreinte. Lors du match 2, Dominique Malonga avait réalisé un double-double (11 points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres) et surtout réussi une action décisive à 3-points (lay-up avec la faute) à 30 secondes du buzzer, permettant au Storm de s’imposer 86-83 et d’arracher ce match décisif.

La capitaine du Storm, Nneka Ogwumike, avait loué au micro d’ESPN la « maturité » de Malonga, présente sur le parquet dans le money-time. Cette confiance accordée à la jeune intérieure française témoigne de son impact immédiat en WNBA.

Dans le match décisif, Malonga (3 points et 5 rebonds) a eu plus de difficultés face à la domination d’A’ja Wilson, mais elle n’a jamais abdiqué. La Franco-Camerounaise a même réussi à contenir la double-championne WNBA sur une action cruciale en fin de match, forçant Wilson à manquer un tir avant de prendre le rebond et d’envoyer Erica Wheeler conclure en contre-attaque.

A’ja Wilson porte les Aces vers la qualification

Malgré la résistance du Storm et les performances de Gabby Williams (7 points et 6 rebonds) et Nneka Ogwumike (16 points, 9 rebonds), les Aces ont pu compter sur une A’ja Wilson des grands soirs. La MVP en titre a inscrit 38 points, dont 14 dans le seul troisième quart-temps, prenant régulièrement le dessus sur Dominique Malonga dans les duels sous les panneaux.

Le match s’est joué dans les dernières secondes. Alors qu’il ne restait que 17 secondes, A’ja Wilson a manqué un tir à mi-distance, mais Jackie Young a remis la balle dans le cercle pour redonner l’avantage décisif à Las Vegas. Les tentatives d’Erica Wheeler et Gabby Williams n’ont pas trouvé la cible, offrant aux Aces leur septième qualification consécutive au deuxième tour.

Les coéquipières d’A’ja Wilson affronteront désormais le Indiana Fever, qui a créé la surprise de ce premier tour en éliminant le Dream d’Atlanta.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Adrien Moerman cet été lors du camp de son agence, Fusion Sports, à Toulouges
France
00h00Adrien Moerman s’entraîne à Toulouges et reste patient pour la suite de sa carrière : « Je voudrais encore retourner à l’étranger »
L'AS Monaco à Bormio, en 2016
Betclic ELITE
00h00Pas de Bormio pour Monaco, un mal pour un bien ? « On peut dormir dans son propre lit »
Dominique Malonga et Seattle se sont fait sortir par les Aces en playoffs WNBA
WNBA
00h00Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas
Nick Calathes lors de son dernier match officiel avec Monaco, l'épilogue de la finale 2025
Betclic ELITE
00h00Pas dans les plans de Monaco, Nick Calathes a peut-être trouvé une belle porte de sortie
La saison 2025-2026 a mal débuté pour Clément Cavallo et sa nouvelle équipe de Caen
ELITE 2
00h00Caen rate son entrée face à Vichy : « Une première sortie ratée » selon Stéphane Eberlin
Xavier Johnson s'est blessé à la main lors du matchn d'Orléans à Blois
ELITE 2
00h00Orléans démarre la saison sans son nouveau leader
Mouhammadou Jaiteh s'est gravement blessé contre le CSKA Moscou
EuroLeague
00h00Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise
Kenny Grant entame sa première saison sur le banc de l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Le Portel lourdement battu à Nanterre : Kenny Grant sonne l’alarme
ELITE 2
00h00ITW Maxence Lemoine : « Je ne sais pas si je reviendrai à la SIG la saison prochaine »
Vichy s'est imposé à Caen pour le premier match de la saison régulière 2025-2026 d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Vichy lance la saison d’ÉLITE 2 en gagnant à Caen, mais Elian Benitez sort sur blessure
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0