Malonga et Williams éliminées avec le Storm, par Las Vegas

La série entre le Seattle Storm et les Las Vegas Aces s’est achevée sur un dénouement cruel pour les joueuses de Seattle. Après avoir égalisé grâce à l’héroïsme de Dominique Malonga lors du match 2, le Storm s’est incliné d’un petit point (74-73) dans le match décisif, mettant fin à une campagne de playoffs prometteuse.

Dominique Malonga, la révélation française du Storm

La rookie française de 19 ans a marqué cette série de son empreinte. Lors du match 2, Dominique Malonga avait réalisé un double-double (11 points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres) et surtout réussi une action décisive à 3-points (lay-up avec la faute) à 30 secondes du buzzer, permettant au Storm de s’imposer 86-83 et d’arracher ce match décisif.

La capitaine du Storm, Nneka Ogwumike, avait loué au micro d’ESPN la « maturité » de Malonga, présente sur le parquet dans le money-time. Cette confiance accordée à la jeune intérieure française témoigne de son impact immédiat en WNBA.

Dans le match décisif, Malonga (3 points et 5 rebonds) a eu plus de difficultés face à la domination d’A’ja Wilson, mais elle n’a jamais abdiqué. La Franco-Camerounaise a même réussi à contenir la double-championne WNBA sur une action cruciale en fin de match, forçant Wilson à manquer un tir avant de prendre le rebond et d’envoyer Erica Wheeler conclure en contre-attaque.

The rook answers right back 👀 Dominique Malonga gets the bucket on Wilson 💪 SEA–LVA | ESPN2 | WNBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/zCKgTm1lPL — WNBA (@WNBA) September 19, 2025

A’ja Wilson porte les Aces vers la qualification

Malgré la résistance du Storm et les performances de Gabby Williams (7 points et 6 rebonds) et Nneka Ogwumike (16 points, 9 rebonds), les Aces ont pu compter sur une A’ja Wilson des grands soirs. La MVP en titre a inscrit 38 points, dont 14 dans le seul troisième quart-temps, prenant régulièrement le dessus sur Dominique Malonga dans les duels sous les panneaux.

Le match s’est joué dans les dernières secondes. Alors qu’il ne restait que 17 secondes, A’ja Wilson a manqué un tir à mi-distance, mais Jackie Young a remis la balle dans le cercle pour redonner l’avantage décisif à Las Vegas. Les tentatives d’Erica Wheeler et Gabby Williams n’ont pas trouvé la cible, offrant aux Aces leur septième qualification consécutive au deuxième tour.

Les coéquipières d’A’ja Wilson affronteront désormais le Indiana Fever, qui a créé la surprise de ce premier tour en éliminant le Dream d’Atlanta.