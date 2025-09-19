Caen rate son entrée face à Vichy : « Une première sortie ratée » selon Stéphane Eberlin

Le Caen BC, annoncé comme un outsider sérieux en Élite 2 cette saison, a raté son premier rendez-vous de championnat. Battus à domicile par Vichy (68-75), les Normands confirment les difficultés déjà entrevues en Coupe de France. Entre crispation, manque de dureté et incapacité à imposer leur rythme, les joueurs de Stéphane Eberlin ont reconnu leurs manquements.

« Une première sortie ratée »

Pour son entraîneur Stéphane Eberlin, le constat est clair : son équipe a manqué son entrée. « C’est une première sortie ratée, c’est sûr. Notre début de match n’est pas bon du tout défensivement. On leur laisse trop d’espace et surtout, on concède 15 rebonds offensifs. C’est beaucoup trop et ça fait plusieurs matches que ça dure », a-t-il regretté dans Ouest-France.

L’entraîneur normand pointe également le manque de relâchement et de fluidité offensive : « On a beaucoup couru après le score et on n’a jamais su se libérer. On a eu du mal à trouver du rythme, même si on finit avec 20 passes décisives. Cette défaite est dure à digérer mais Vichy mérite son succès. À nous de rebondir dès vendredi contre Rouen. »

Cavallo : « On s’est fait marcher dessus »

Capitaine expérimenté, Clement Cavallo a lui aussi reconnu une entrée manquée : « On avait cette excitation et cette pression de bien faire. Ça nous a crispés et on a joué le premier quart-temps sur la retenue. On encaisse 23 points, c’est beaucoup trop. »

Face à une équipe de Vichy fidèle à son style combatif, Caen n’a pas trouvé les armes suffisantes. « Ils sont venus avec leurs idées et ils les ont imposées. Dans certains domaines, on s’est fait marcher dessus. C’est chiant parce qu’on avait enfin l’effectif au complet. Il faut que la mayonnaise prenne, que les joueurs blessés retrouvent du rythme. »

Pour Cavallo, qui sort d’un titre de champion d’ÉLITE 2 (Pro B), la marge de progression reste réelle : « Quand on a pris les commandes, il nous a manqué ce coup de reins pour creuser l’écart. C’est frustrant de perdre à la maison mais on doit apprendre de nos erreurs et continuer à chercher cette alchimie. On a de l’ambition, c’est à nous de montrer un meilleur visage. »

Caen aura à cœur de se racheter lors de son prochain match, contre le voisin rouennais. Pour enfin lancer sa saison ?