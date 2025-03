Alexandre Sarr (21 points) guide Washington à la victoire contre Utah

Dans une saison compliquée pour les Washington Wizards, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a montré la voie ce mercredi soir face au Utah Jazz. Grâce à sa belle prestation, son équipe s’est imposée sur le fil (125-122), conservant son infime espoir de ne pas finir dernière de la conférence Est.

Sarr en leader offensif et défensif

Dans cette rencontre entre les lanternes rouges des deux conférences, Washington a rapidement pris les commandes après six minutes de jeu et a compté jusqu’à 16 points d’avance dans le troisième quart-temps (76-60, 27e). Pourtant, les Wizards ont tremblé jusqu’au bout. À cinq secondes de la fin, Utah n’était plus qu’à 2 points après un 3-points de Johnny Juzang (27 points). Mais un lancer-franc de Bub Carrington et une dernière défense solide ont permis aux locaux de conserver leur avantage.

Parmi les artisans de cette victoire, Alexandre Sarr s’est particulièrement illustré. Auteur de 21 points (8/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points), soit 1 de moins que son record, le rookie français a également capté 5 rebonds, délivré 4 passes décisives et contré 2 tirs adverses en 29 minutes. Il a même signé un dunk spectaculaire en première mi-temps sur la tête de Johnny Juzang, symbole de son engagement des deux côtés du terrain.

Bilal Coulibaly précieux dans le collectif

Son compatriote Bilal Coulibaly, pour sa part, a une nouvelle fois démontré son importance dans l’effectif des Wizards. Avec 11 points à 5/10, 5 rebonds, 2 interceptions et 3 contres en 34 minutes, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois a pesé autant par sa défense que par sa capacité à marquer dans le jeu de transition.

Washington a pu compter sur une belle répartition offensive avec 7 joueurs à plus de 10 points. Le meilleur marqueur de la soirée côté Wizards n’était autre que Kyshawn George, auteur de 23 points. Ce dernier, formé partiellement à l’Élan Chalon, s’affirme petit à petit comme une belle surprise de la saison.

Utah encore en galère à l’extérieur

En face, Utah a une nouvelle fois montré ses limites à l’extérieur, concédant une 10e défaite de suite hors de ses bases. Outre les 27 points de Johnny Juzang, le rookie Kyle Filipowski a brillé avec 23 points et 13 rebonds, confirmant ses progrès récents. Malgré une belle remontée en fin de match, le Jazz n’a jamais réussi à totalement inverser la tendance.