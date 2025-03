Alexandre Sarr complet, décisif et vainqueur à Détroit avec Washington

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a probablement livré l’un de ses tous meilleurs matches en NBA ce jeudi 13 mars. Le rookie français a été pour beaucoup dans la victoire des Washington Wizards – désormais privés de Bilal Coulibaly – chez le sixième de la conférence Est, Détroit.

Le Toulousain a non seulement fini meilleur marqueur des Wizards avec 19 points à 7/12 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, en plus de cumuler 5 rebonds, 3 passes décisives, 4 contres mais aussi 4 balles perdues en 30 minutes, mais il s’est révélé décisif en fin de rencontre.

Wizards rookie Alex Sarr is the youngest player in NBA history to record…

🔹60 3PM

🔹300 rebounds

🔹105 assists

🔹70 blocks

…to begin a career 😲 pic.twitter.com/zsGshevWw7

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 12, 2025