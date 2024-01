Match record en carrière professionnelle pour Alexandre Sarr !

Alexandre Sarr (2,13 m, 18 ans), après un premier match de reprise en guise d’échauffement (7 minutes de jeu), a véritablement signé son retour au premier plan ce samedi matin. Lors de la victoire de son équipe, Perth Wildcats contre South East Melbourne (91-103), le pivot français a signé une grosse rencontre avec 18 points à 6/8 de réussite aux tirs, 2 rebonds, 1 passes décisives et 5 contres en seulement 18 minutes de jeu.

Malgré ce faible temps de jeu, ses 18 points ont tout de même constitué son record en carrière professionnelle ! S’il était déjà monté jusqu’à 21 unités la saison dernière en Overtime Élite, le Toulousain – pressenti en première position de la future draft – n’avait encore jamais fait mieux que 17 points en Australie (le 6 novembre dernier contre Melbourne). « Il bougeait bien mieux ce soir, avec une bonne activité des deux côtés du parquet. Il a été récompensé ce soir par un bon match », a analysé son entraîneur John Rillie en conférence de presse. Avec cette victoire, les Wildcats ont assuré l’une des deux premières places de la saison régulière, synonyme de qualification directe pour les demi-finales des playoffs.

Alex Sarr had a career night tonight, picking up a career-high 18 points and a career-high 5 blocks in the W! pic.twitter.com/zKhiYPbzo4

