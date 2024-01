Retour perdant pour Alexandre Sarr et Perth contre Illawarra

Blessé à la hanche fin décembre, Alexandre Sarr (9,6 points, 4,4 rebonds, 0,8 passe décisive de moyenne) a effectué une rentrée discrète jeudi pour son premier match de l’année 2024. Opposé aux Hawks d’Illawarra, huitième de la National Basketball League (NBL), la ligue australo-néo zélandaise, l’ancien pensionnaire de l’Overtime Elite a rendu une copie vierge de toute statistique (0 point, 0 rebond et 0 passe décisive) en un peu moins de 7 minutes sur le parquet.

Un retour en douceur pour le potentiel premier choix de la prochaine Draft NBA et une défaite surprise pour les Wildcats, deuxième au classement de la NBL et déjà qualifié pour les playoffs. Bien aidés par Gary Clark (17 points et 6 rebonds), passé notamment par le Magic d’Orlando, et Todd Blanchfield (16 points et 4 rebonds) en sortie de banc, les Hawks ont signé une victoire importante (95-77) en vue de leur qualification pour le play-in. A trois journées de la fin de la saison régulière, Illawara (10 victoires et 12 défaites), qui compte une défaite de plus que le dernier qualifié, Cairns, peut continuer de rêver à la post-season. Alexandre Sarr et Perth quant à eux, devront montrer un meilleur visage samedi face à Melbourne, leader de la NBL.