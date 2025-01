Alexandre Sarr s’adjuge son premier trophée de Rookie du mois

Le panel de votants de la NBA a fait son choix : Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est élu Rookie du mois de décembre dans la conférence Est. Une récompense aux allures francophones, puisque le pivot camerounais Yves Missi est élu à l’Ouest.

Le pivot français des Washington Wizards obtient le deuxième des cinq trophées de la saison, le premier à son palmarès. Il succède à l’arrière de Philadelphie Jared McCain en novembre, qui était le grand favori dans la course au ROY. Mais depuis la blessure de ce dernier, les cartes sont rebattues à l’Est, et Sarr est le premier à en profiter. Sur les neuf matchs qu’il a disputés en décembre, il a cumulé des statistiques de 13,8 points à 46,1% de réussite aux tirs (dont 45,5% à 3-points), 6,3 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,7 contre en 28 minutes de moyenne. À noter qu’il a raté trois matchs à cause de douleurs au dos.

Les joueurs rookies du mois de décembre ! West: Yves Missi (@PelicansNBA)

East: Alexandre Sarr (@WashWizards) 🇫🇷 pic.twitter.com/UMx8GA123H — NBA France (@NBAFRANCE) January 2, 2025

Plus à l’aise en attaque

En décembre, Sarr a fait des progrès visibles dans son jeu. Son tir à 3-points – qui n’était qu’à 24,6% en novembre – a débloqué beaucoup de choses pour lui en attaque. Capable maintenant de sanctionner quand les défenses le laissent seul, il est bien plus recherché par ses coéquipiers passeurs, Jordan Poole et Bilal Coulibaly en tête. Il a rentré entre deux et trois tirs primés pendant sept matchs d’affilée, illustration de sa nouvelle régularité. Le petit frère d’Olivier Sarr ne se destinait pourtant pas à devenir un pivot “stretch” avant sa Draft. Le staff des Wizards a fait un gros travail pour améliorer sa mécanique, alors qu’il ne tournait qu’à 29,8% la saison dernière en NBL. Et ainsi développer une nouvelle arme dans son jeu, qui en fait encore un peu plus un intérieur du futur. L’Équipe de France peut espérer un nouvel intérieur à ajouter dans ses effectifs pour les étés à venir.

Dans les autres domaines offensifs, Sarr a de nouveau fait étalage de son jeu de passes courtes, ainsi que de sa capacité à courir en contre-attaque. Pas un seul de ses dix derniers matchs n’a été sous la barre des 10 points. Il reste cependant encore un peu hésitant proche du panier, et parfois égaré en défense et au rebond. À 19 ans, la marge de progression est encore grande. D’autant plus qu’il semble apprendre très vite.

« Je le trouve super pour l’instant. J’adore son éthique de travail, son approche du basket. Ce qui dénote c’est bien sûr sa polyvalence, sa protection d’arceau mais aussi sa défense au large. Et offensivement, on voit des choses qui le rendent unique pour un joueur de son âge et de son poste : sa capacité à lire le jeu et jouer juste, et à opérer sur pick-and-roll. Maintenant on veut juste qu’il soit plus régulier, comme toute son équipe. » Le coach Brian Keefe sur Sarr, rapporté par Monumetal Sports Network

Une concurrence moins avancée

Dans cette cuvée particulièrement faible, le Bordelais tient son rang de n°2 de Draft. Statistiquement parlant, il fait mieux que le n°1 Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), qui n’a pas encore eu de trophée de Rookie du mois. Mais contrairement à son compatriote, Sarr joue dans une équipe de fond de classement, où il a beaucoup de ballons et le loisir de tenter des choses. Derniers de l’Est, les Wizards ont obtenu 3 victoires pour 9 défaites en décembre. Heureusement, le bilan collectif ne compte pas dans la course au ROY.

Selon le dernier classement effectué par la NBA, Sarr est le deuxième favori au trophée final, derrière le pivot de La Nouvelle Orléans Yves Missi. Il a gagné huit places depuis la mi-novembre, et pourrait même prendre la pole position s’il continue sur cette lancée. Il est en tout cas le meilleur marqueur des premières années sur l’ensemble de la saison, tant que McCain ne revient pas.