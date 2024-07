Alexis Thomas à la relance à Fougères

Promu en Nationale 1, Fougères a réussi un gros coup en recrutant Alexis Thomas (2,08 m, 29 ans) pour la saison 2024-2025. L’intérieur est plutôt habitué aux grosses écuries de la division. A l’été 2023, cet intérieur shooteur de grande taille a rejoint Caen après avoir passé trois saisons à Saint-Vallier, dont deux en Pro B.

Les retrouvailles avec Mathieu Lemercier, son ancien coach du Mans

Limité par les blessures, le Breton n’a joué que 24 rencontres en 2023-2024, pour 4,8 points à 43,6% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds en 12 minutes de moyenne. Le natif de Saint-Brieuc va donc tâcher de se relancer dans sa région natale. Il y retrouvera des visages connus : le poste 4 retrouvera deux anciens du Mans, comme lui, Maxime Choplin et surtout son ancien entraîneur Mathieu Lemercier. Après ses années de centre de formation au MSB, Alexis Thomas avait joué pour le SLUC Nancy, avant de lancer sa carrière au GET Vosges en 2016 puis d’évoluer deux ans à Tarbes-Lourdes, entre 2018 et 2020.