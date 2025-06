Alexis Ville s’engage avec Vitré, Sullivan Hernandez prolonge

Alexis Ville (2,00 m, 27 ans) poursuit son ascension dans les rangs de la Nationale 1. L’ailier de 26 ans, qui évoluait cette saison au SCABB Lab (Saint-Chamond Andrézieux Bouthéon Basket), vient de s’engager avec l’Aurore Vitré Basket Bretagne. Un nouveau défi pour ce joueur qui s’est affirmé ces deux dernières saisons au sein de la troisième division française.

Un ailier solide pour encadrer le projet vitréen

Après avoir d’abord brillé en Nationale 2 à La Pontoise et Andrézieux, Alexis Ville s’est imposé comme un joueur fiable de NM1, d’abord à Andrézieux puis à Lorient, et de nouveau à Andrézieux cette fois sous les couleurs du SCABB. Cette saison, il a pris part à 23 rencontres, avec 6,3 points, 2,9 rebonds et 1,2 passe décisive en 20 minutes de jeu en moyenne.

Son profil d’ailier complet, travailleur et engagé a séduit le staff vitréen, qui compte sur lui pour jouer un rôle de cadre dans un effectif souvent jeune. « Alexis est un joueur expérimenté, qui était déjà dans une équipe jeune au SCABB, avec un état d’esprit qui correspond parfaitement à nos valeurs. J’attends de lui qu’il soit un véritable leader défensif », a expliqué Fabien Calvez, coach de Vitré.

PROFIL JOUEUR Alexis VILLE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 27 ans (01/01/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 6,8 #201 REB 3 #175 PD 1,1 #244

Sullivan Hernandez prolonge

Très enthousiaste, Alexis Ville s’est directement adressé aux supporters à travers un message de bienvenue publié par le club. « Je suis très heureux de faire partie de la famille de l’Aurore Vitré Basket. On va travailler tous ensemble avec mes coéquipiers et le staff pour porter haut les couleurs vertes et blanches », a-t-il déclaré. « J’espère que vous serez nombreux à nous encourager tout au long de cette saison à la Poultière, on aura besoin de vous. »

Avec cette signature, Vitré s’offre un profil à la fois régulier et expérimenté, capable d’apporter de la stabilité sur le poste 3 tout en continuant sa progression. Le frère de Thomas Ville semble bien décidé à franchir un nouveau cap avec le club breton. Il fera équipe avec trois autres recrues, Leo DeBruhl, Tidjan Auguet et Jules Gibey, mais aussi de Ewan Le Carour et Sullivan Hernandez (2,03 m, 29 ans) qui prolongent. Ce dernier a réalisé une saison solide à l’Aurore (6,5 points, 4,7 rebonds, 1,4 passe décisive en 40 matches joués). De quoi inciter le club à le conserver.