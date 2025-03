Ali Bouziane nouveau sélectionneur de l’Algérie

En pleine traversée du désert depuis une décennie, l’Algérie va s’en remettre à Ali Bouziane pour retrouver la lumière. Actuel entraîneur de Denain (12e de Pro B), le natif de Boufarik a officiellement été nommé sélectionneur des Fennecs cette semaine.

« La FABB a le plaisir d’annoncer qu’Ali Bouziane est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale seniors messieurs de basket-ball. Nous sommes convaincus de sa capacité à mener l’équipe nationale vers le réussite », peut-on lire sur la page Facebook de l’instance fédérale algérienne.

L’Algérie n’a plus participé à un championnat d’Afrique depuis 2015, et leur dernière participation à une Coupe du Monde remonte à 2002, la seule de leur histoire. À cette époque, celui qui est aujourd’hui le nouveau sélectionneur des Verts jouait sous le drapeau algérien et avait même contribué à la qualification de son pays pour cette compétition. Sauf qu’il n’avait pas pu participer à ce Mondial d’Indianapolis car la FIBA lui reprochait son passé en Bleu dans les équipes jeunes.

Passé par les U20 en France et en Suisse

International algérien entre 2001 et 2008, il a tout de même pu prendre part à trois AfroBasket, participant à la seule finale de l’histoire algérienne (perdue 68-78 contre l’Angola en 2001, pour une médaille en 2001), et s’adjugeant la Coupe arabe des nations 2005.

Près de 25 ans après son changement de nationalité sportive, le schéma se répète pour Ali Bouziane. L’actuel entraîneur de Voltaire a d’abord fait ses armes en tant que coach dans les sélections juniors françaises, assistant de Jean-Aimé Toupane lors d’un EuroBasket U20 bouclé à une frustrante quatrième place. Ensuite, il a pris l’équipe U20 de Suisse pendant un été (septième de l’EuroBasket B en 2023).

L’ancien entraîneur d’Angers, vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2023 avec l’EAB, aura donc la difficile mission de redynamiser le basket algérien. Avec l’espoir de lui redonner ses lettres de noblesse, comme lors de sa grande époque de joueur…