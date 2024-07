L’Allemagne bat le Brésil : les Bleus et la Mannschaft se joueront la première place vendredi

Si la victoire de l’Allemagne (86-73) a une vertu, c’est celle de faciliter les calculs des Bleus en vue de la dernière journée. De 99,9% qualifiés, les voici désormais complètement assurés d’être en quart de finale, a minima deuxièmes de leur groupe. Pendant que le Brésil et le Japon se disputeront une hypothétique qualification, avec l’envie de s’offrir le plus gros écart possible pour arracher un spot de meilleur troisième, l’équipe de France et la Mannschaft se joueront la première place du groupe, promise au vainqueur.

Après leur balade initiale face au Japon (97-77), les champions du monde ont récidivé face aux Auriverdes, décrochés en toute fin de troisième quart-temps. Un succès siglé de l’inévitable Dennis Schröder, auteur de 20 points à 6/13, 3 rebonds et 6 passes décisives. « On savait que ça allait être une bataille physique », admet Gordon Herbert. « On se retrouve dans une situation idéale. Ces trois premiers matchs pouvaient être piégeux, on en a pris deux et on est qualifiés. Place à la prochaine étape maintenant. » Soit la lutte pour la première place contre la France.