Ambroise Couture, première recrue de Tours pour 2025-2026

Ambroise Couture (2,01 m, 22 ans), qui avait quitté la Nationale 1 pour retrouver un équilibre personnel à Monaco, fait son retour dans l’antichambre de la Pro B. Il s’est engagé avec le Tours Métropole Basket, désormais dirigé par Moatassim Rhennam, pour la saison 2025-2026.

Ambroise Couture relance sa carrière en NM1 avec Tours

Le Tours Métropole Basket entame un nouveau cycle avec huit départs, un nouvel entraîneur et déjà une première recrue : Ambroise Couture. L’ancien joueur de Pont-de-Chéruy avait marqué les esprits en croisant la route des Tourangeaux en huitième de finale des playoffs NM1 en 2024. Il portera désormais les couleurs du club.

Après cette expérience dans l’Ain, où il tournait à 7 points de moyenne, l’intérieur avait décidé de s’éloigner du niveau NM1 pour des raisons personnelles, rejoignant l’équipe fanion de l’ASM en NM3, club qu’il avait connu en centre de formation. À Monaco, il s’est imposé comme un joueur majeur avec 18,1 points par match, avant de quitter son club avant la fin de saison pour intégrer une équipe professionnelle de 3×3, la team Cheverny, avec laquelle il dispute actuellement le circuit FIBA World Tour.

« C’est avant tout sa polyvalence qui demeure très intéressante », explique le coach tourangeau Moatassim Rhennam dans La Nouvelle République. « Il est dense et puissant, peut évoluer sur différents postes, tirer, percuter, jouer dos au cercle et défendre sur plusieurs positions. C’est un joueur qui peut éclore et beaucoup nous apporter. »

Formé à Caen puis à Rouen, passé par Reims, Monaco et Pont-de-Chéruy, Couture semble désormais prêt à s’installer durablement en NM1, dans un projet collectif ambitieux. En parallèle, il poursuivra ses engagements en 3×3 jusqu’en juillet, avec notamment un titre remporté récemment au Pouliguen lors d’une manche de la Superleague FFBB.