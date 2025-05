[Analyse] Le Fenerbahçe a fait déjouer Monaco : décryptage vidéo de la finale d’EuroLeague

Monaco est passé à un souffle de réaliser un exploit historique en remportant l’EuroLeague. Après avoir battu l’Olympiakos en demi-finale, la Roca Team affrontait le Fenerbahçe en finale. Une rencontre qui s’est jouée sur des détails, et surtout sur la capacité de l’équipe turque à faire complètement déjouer les hommes de Vassilis Spanoulis. Malgré deux défaites en saison régulière contre Monaco, le Fener a parfaitement su s’adapter, imposant une défense étouffante.

La défense du Fenerbahçe, clé de la victoire

Dans cette finale de l’EuroLeague, le Fenerbahçe a livré une prestation défensive d’une grande justesse. En bloquant l’accès à la raquette et en forçant Monaco à prendre des tirs lointains difficiles, les Turcs ont réussi à éteindre peu à peu les armes offensives de la Roca Team.

Alors que l’adresse n’a pas été au rendez-vous côté Fenerbahçe, c’est bien leur solidité défensive qui a fait la différence. Sarunas Jasikevicius a misé sur une stratégie claire : densifier la raquette, multiplier les aides et couper les lignes de pénétration.

Deux joueurs ont symbolisé cette emprise défensive : Nicolo Melli, omniprésent dans les aides et les lectures, et Khem Birch, auteur d’un match énorme en protection de cercle. L’intérieur canadien, qui a posé son empreinte dans l’intensité et l’impact physique, a été un facteur X dans cette finale, véritable MVP de l’ombre.

Monaco à court de solutions

Déstabilisés, les Monégasques n’ont jamais trouvé le rythme offensif qui faisait leur force. Privés de leurs repères, Mike James et ses coéquipiers ont multiplié les tirs compliqués en fin de possession, souvent bien défendus. Les systèmes offensifs se sont enrayés, et malgré l’expérience et le talent, Monaco a dû s’incliner.

Process Corporation revient en détail, dans une vidéo analytique, sur les schémas défensifs mis en place par le staff de Jasikevicius. Un contenu précieux pour comprendre comment une défense bien exécutée peut suffire à renverser les pronostics, même face à une équipe favorite.