Ancien meneur de Cholet et Limoges, Kevin Braswell est décédé

Victime d’une attaque cardiaque, puis opéré en urgence le 17 janvier dernier au Japon, Kevin Braswell est décédé ce jeudi à l’âge de 46 ans.

宇都宮ブレックス ヘッドコーチ ケビン・ブラスウェル氏が、2025年2月24日、宇都宮市内の病院にて永眠いたしました。(享年46) ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げるとともに、謹んでお知らせいたします。

Ancien meneur de jeu, petite légende des Georgetown Hoyas puis grand voyageur (13 pays visités), il a connu deux saisons marquantes en France, à Cholet Basket (2008/09) puis Limoges (2010). Avec les deux clubs, il a disputé une finale : l’EuroChallenge 2009, avec CB, où il est passé à côté de son match contre la Virtus Bologne (-2 d’évaluation), puis la Pro B 2010, avec le CSP, perdue face à l’Élan Béarnais. Ce qui n’avait toutefois pas empêché le club limougeaud de remonter en Pro A.

Il n’est pas le premier joueur de ces deux équipes à mourir prématurément : son ex-coéquipier choletais Claude Marquis a également été emporté par un accident cardiaque lors de l’été 2024 tandis que le meneur qu’il avait remplacé à Limoges, Brent Darby, s’était éteint à l’âge de 30 ans, en 2011, à la suite de caillots sanguins récurrents.

Reconverti en entraîneur à l’issue de sa carrière, Kevin Braswell avait connu une belle réussite en Nouvelle-Zélande, double champion national et coach de l’année avec les Wellington Saints. Assistant-coach au Japon depuis 2021, il avait été promu n°1 des Utsonomiya Brex cette saison et réalisait un travail fantastique puisque son club est deuxième de B-League avec 31 victoires en 37 matchs. On retrouve notamment dans son effectif l’ex-rookie de l’ASVEL, D.J. Newbill.