LBWL

Carnet noir : Ancienne joueuse de Toulouse, l’internationale australienne Tiana Mangakahia est décédée à 30 ans

LFB - Passée par le Toulouse Métropole Basket en 2023, la meneuse internationale australienne Tiana Mangakahia nous a quittés à l’âge de 30 ans, après un long combat contre la maladie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Carnet noir : Ancienne joueuse de Toulouse, l'internationale australienne Tiana Mangakahia est décédée à 30 ans

Ici avec Toulouse en 2023, Tiana Mangakahia est décédée

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Elle était “une lumière qui touchait la vie de tous ceux qu’elle rencontrait”, se souviennent ses proches. Après de longs mois de combat contre la maladie, l’internationale australienne Tiana Mangakahia nous a quittés à l’âge de 30 ans, d’une récidive de son cancer dont le diagnostic avait été effectué après son passage à Toulouse.

 

Joueuse de Toulouse en fin de saison 2022-2023

Figure emblématique du championnat australien, Mangakahia se battait contre un cancer du sein de stade quatre, décelé en juin 2023. Elle venait de quitter la Ville Rose, qu’elle avait rejointe en avril 2023 pour la fin de la saison. Sous le maillot du Toulouse M.B., Tiana Mangakahia avait joué deux matchs de saison régulière (10,5 points à 60% aux tirs, 2,5 rebonds, 3 passes de moyenne en 19,5 minutes) puis trois de playoffs avant l’élimination de son équipe.

Tiana Mangakahia contre Charleville-Mézières et Amel Bouderra, au printemps 2023
Tiana Mangakahia contre Charleville-Mézières et Amel Bouderra, au printemps 2023

Après que le cancer s’est propagé à d’autres parties de son corps, elle avait annoncé sa retraite à l’époque, pour se consacrer à “sa vie” et aux lourds soins que cela impliquait. Deux ans plus tard, en avril 2025, elle est revenue au basket-ball chez les Southern Districts Spartans en WNBL, après avoir annoncé sa guérison. Mais sa santé s’est de nouveau dégradée début septembre, révélant sur Instagram qu’elle “connaissait un déclin physique important” après la progression d’une récidive de son cancer.

 

Vendredi 12 septembre, son profil sur le réseau social a été mis à jour, avec la nouvelle tragique de sa disparition, après sa longue bataille contre le cancer. « Nous avons le cœur brisé d’annoncer le décès de notre belle Tiana. Elle nous a quittés le 11/09/2025, entourée de sa famille, de ses amis et de beaucoup d’amour », peut-on lire dans le message.

Tiana Mangakahia laisse une trace indélébile dans l’histoire du basket australien, dont elle a fièrement porté les couleurs en compétition internationale jusqu’aux sommets. Sous le maillot des Opals, elle a remporté quatre médailles, dont deux en or aux Championnats d’Océanie FIBA ​​U16 et U18. Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages pleuvent, comme celui de son compatriote Josh Giddey ou de la star de WNBA Natasha Cloud.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

