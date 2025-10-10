Angel Reese décroche les ailes : la basketteuse qui fait trembler Victoria’s Secret

La star du Chicago Sky continue de diversifier ses activités. Peu à peu, elle bâtit une image de marque bien au-delà des parquets de la WNBA. Désormais, Angel Reese s’apprête à franchir une nouvelle étape : elle sera la première athlète professionnelle à participer au célèbre défilé Victoria’s Secret.

Un rêve de mode qui devient enfin réalité pour Angel Reese

L’événement aura lieu le 15 octobre à New York et sera diffusé sur Prime Video. Pour Angel Reese, c’est l’accomplissement d’un rêve. En effet, elle confie :

« Je ne pouvais pas m’arrêter de sourire ! » raconte-t-elle. « C’est un moment surréaliste. L’an dernier, j’étais dans le public, émerveillée par ces femmes inspirantes. Aujourd’hui, je reviens en tant qu’Ange. Ce sera une soirée inoubliable. »

Par ailleurs, l’ancienne championne NCAA 2023 avec LSU partagera la scène avec des mannequins renommés comme Adriana Lima, Anok Yai, Joan Smalls ou Lily Aldridge. De plus, elle portera les ailes iconiques de la marque, symbole du prestige du défilé.

The FIRST professional athlete hitting the runway! See you October 15th in NYC💋 @VictoriasSecret pic.twitter.com/xDZIRl0ijB — Angel Reese (@Reese10Angel) October 9, 2025

Une préparation intense et un avenir entre sport et mode

De son côté, Angel Reese aborde cette expérience comme un véritable match de basketball.

« Ce n’est pas si différent d’un entraînement », explique-t-elle. « Tout est une question de confiance. Je me suis préparée pour le basket et pour le défilé ces deux dernières semaines. Je suis prête à troquer mes Angel Reese 1 contre des talons ! »

Par ailleurs, cette apparition intervient alors que la joueuse traverse une période tendue avec le Chicago Sky. La saison dernière, elle a disputé 30 matches, avec 14,7 points et 12,6 rebonds de moyenne. Cependant, les relations avec le staff semblaient compliquées. Ainsi, son avenir reste incertain. Malgré tout, Angel Reese continue d’explorer de nouveaux horizons, entre sport, mode et divertissement.