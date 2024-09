Angers composte son billet pour l’EuroCup

Il y aura donc 5 clubs français engagés en EuroCup féminine cette saison. Après Tarbes, l’ASVEL Féminin, Charnay et Lattes-Montpellier, Angers a décroché son billet ce mercredi soir après avoir battu le MTK Budapest (83-77).

Emmanuelle Tahane guide Angers vers la qualification

Avec une nette avance de 33 points acquise au match aller (57-90), Angers avait pris une sérieuse option sur la qualification en EuroCup. Ce mercredi soir, le début de match a pourtant été compliqué pour les Angevines. Bousculées et dominées en première mi-temps par des joueuses hongroises plus efficaces (34-37, 20′), les joueuses d’Aurélie Bonnan ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance au retour des vestiaires. Sous l’impulsion du duo Emmanuelle Tahane (16 points et 6 rebonds pour 23 d’évaluation) – Laura Mendez (9 points, 3 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d’évaluation), l’UFAB est repassée devant au cœur du troisième quart-temps (55-50, 27′).

Malgré dix dernières minutes très accrochées, les Angevines ont résisté au retour adverse pour l’emporter (83-77) et ainsi s’offrir une belle qualification en EuroCup féminine.