Angers lance ses camps « EAB Beach Camps » à visée sociétale

L’Étoile Angers Basket lance ses camps de basket "EAB Beach Camps" sur la côte Atlantique à Saint-Brevin-les-Pins. Ces camps de basket, ouverts à toutes et tous né(e)s entre 2007 et 2013, licencié(e)s ou non, auront lieu du dimanche 29 Juin au samedi 5 juillet 2025.