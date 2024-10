Angers prend provisoirement la tête du championnat, Villeneuve d’Ascq s’enfonce encore un peu plus

Un champion en titre qui entame sa saison avec trois défaites, voilà qui n’est pas banal. Avec une équipe largement remaniée, Villeneuve d’Ascq n’arrive toujours pas à trouver le chemin de la victoire sur cette saison 2024/25. Cette fois, c’est sur le parquet d’Angers que les Nordistes ont échoué, sur un score cependant plus serré que les deux premiers (81-77). Et ce malgré une Carla Leite encore une fois stratosphérique (26 points à 7/12 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives, mais 6 ballons perdus). La défaite s’est jouée dans le money-time pour les joueuses de Rachid Méziane, qui peinent à développer leur jeu offensif habituel (seulement 14 passes décisives de moyenne, et le pire pourcentage à 3-points de la ligue avec 14,2%).

Côté Angevin, la vie est belle puisque l’UFAB décroche sa troisième victoire en autant de matchs. Et la sixième d’affilée toutes compétitions confondues. La recrue américaine Ameryst Alston réussit son meilleur match de la saison avec 24 points et 4 passes décisives, en ayant tenté beaucoup de choses (8/22 aux tirs), tandis que sa compatriote Joy Adams claque un gros double-double avec 15 points et 14 rebonds.

Bourges et Landerneau assurent à domicile

Dans les autres matchs de ce samedi, on peut compter la victoire de Landerneau – qui avait justement créé la surprise à la première journée contre Villeneuve d’Ascq – contre Chartres (76-73). Le premier succès historique du club d’Eure-et-Loir en LFB devra attendre. Les joueuses du CCBF ont pourtant compté 7 points d’avance à quatre minutes du terme, avant de complètement s’écrouler et d’encaisser un 2-12. Si l’Américaine Nausia Woolfolk termine meilleure marqueuse bretonne (21 points), c’est bien Maud Stervinou (12 points, 4 passes décisives) qui a mené les siennes en fin de match. Landerneau entre provisoirement sur le podium, en attendant les derniers matchs de cette 3e journée.

Enfin, dans les retrouvailles entre Bourges et Tarbes, les Berruyères ont pris leur revanche des derniers playoffs (84-69). Dans un effort collective avec quatre joueuses entre 13 et 16 points et des responsabilités offensives bien réparties, elles ont dominé la rencontre devant leur public du Prado. Côté tarbais, la jeune Jess-Mine Zodia continue à montrer ses progrès face à son ancienne équipe (14 points, 7 rebonds), tandis que Camille Droguet était encore sur les bases d’un triple-double (9 points, 7 rebonds, 6 passes décisives). Pas suffisant cependant pour renverser la tendance. « L’écart de quinze points n’est pas justifié au vu de ce que l’on a montré pendant 27 minutes » estimait François Gomez auprès de la Nouvelle république des Pyrénées.

Vendredi, les Flammes Carolo avaient réussi à dominer La Roche Vendée (83-73). Ce dimanche 13 octobre, les deux derniers matchs de cette 3e journée de La Boulangère Wonderligue prendront place. Charnay accueille Basket Landes à 15h15, tandis que Lattes-Montpellier se déplace sur le parquet de l’ASVEL à 16h30.