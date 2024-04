Duel offensif entre Paris et la Next Generation Team, Monaco balayé par Gran Canaria

L’ANGT (Adidas Next Generation Tournament) de Paris 2024 a débuté son 2e tour de qualification dès ce vendredi soir 5 avril. Le Paris Basketball a concédé sa 2e défaite en autant de rencontres, face cette fois à la Next Generation Team (94-102), après avoir perdu contre Badalone.

Malgré le gros double-double du meneur parisien Hugo Nguyen (26 points et 10 passes décisives), le club de la capitale a payé son 2e quart-temps raté (16-30). La Next Generation Team Paris a été portée par les belles prestations du Béarnais Hugo Facorat (23 points), du Burgien Léon Sifferlin (20 points, 5 rebonds et 7 passes décisives) et de l’intérieur sénégalais Assane Sankara (16 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions).

Ce samedi 6 avril, c’était au tour de l’AS Monaco de disputer sa 2e rencontre dans cet ANGT. Après avoir été écrasés la veille par le Pôle France, les Monégasques ont également perdu nettement face à Gran Canaria (84-63).

