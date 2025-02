ANGT Ulm : 29,5 points de moyenne pour Adam Atamna mais deux défaites pour les U18 de l’ASVEL

L’ANGT de Ulm n’a pas débuté de la meilleure des manières pour l’ASVEL. Les U18 villeurbannais ont vécu une première journée difficile au Next Generation Tournament ce vendredi 7 février, subissant deux revers contre le Zalgiris Kaunas et Ulm.

Après avoir subi une remontada des Lituaniens pour débuter la journée, les joueurs de Mike Happio ont de nouveau été battus, cette fois par l’hôte de la compétition, Ulm (96-77). L’ASVEL a lâché dans le dernier quart-temps, perdu sur le score de 26 à 9. Pourtant, l’équipe rhodanienne a de nouveau pu compter sur un Adam Atamna scoreur. Le joueur de l’ASVEL, mis en couveuse à LyonSO, a atteint la barre des 30 points (8/14 à 2-points, 4/9 à 3-points), 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 1 ballon perdu en 32 minutes de jeu. Dans le premier match de la journée, il avait déjà marqué 29 points, mais avec 26 tentatives.

L’ASVEL va disputer un dernier match de qualification ce samedi 8 février (13h30) face aux U18 de Dubaï.

Adam ATAMNA🇫🇷 is a skilled scorer, an efficient finisher, a reliable shooter, and an active defender.

Against ULM, he put up 30 points on 8/14 shooting while adding 3 steals 👀

So far in the tournament (ANGT ULM 🇩🇪), he’s averaging 29.5 points and 4 steals, showing his ability… pic.twitter.com/2b6s3jWo8G

— Scouting lab (@scouting_lab) February 8, 2025