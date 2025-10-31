Recherche
Betclic Élite

Antarès, la salle du Mans, change de nom

La célèbre salle Antarès du Mans, antre historique du MSB, change de nom et d’identité visuelle. Désormais baptisée Antarès Arena, elle affirme son ambition de s’inscrire parmi les grandes salles françaises accueillant spectacles et rencontres sportives.
00h00
Antarès, la salle du Mans, change de nom

Les joueurs du Mans évoluent dans une salle d’Antarès renommée

Crédit photo : Flavien Portat

C’est une page symbolique de la vie mancelle qui se tourne. Trente ans après son inauguration, la salle Antarès, emblème du sport et de la culture au Mans, adopte une nouvelle identité : Antarès Arena. Ce changement de nom et de logo, dévoilé ce mardi 28 octobre 2025, marque la volonté de moderniser l’image du site tout en préservant son ancrage local et son lien fort avec Le Mans Sarthe Basket.

Un nom plus international pour un rayonnement accru

Depuis 1995, Antarès est bien plus qu’un simple lieu : c’est une référence pour les Manceaux, un repère pour les fans du MSB et une scène pour des artistes français.

« Antarès a toujours été une Arena. Il était temps de le montrer dans son nom », explique Alexandre Pin, directeur depuis juin 2024, dans Ouest-France. Ce repositionnement doit permettre à la salle de mieux s’intégrer aux circuits nationaux de tournées majeures, aux côtés des Zénith et autres Arena.

Un logo modernisé, entre sobriété et identité locale

Fini l’ancien logo au style institutionnel : Antarès Arena se dote d’une identité visuelle épurée. Le nouveau symbole reprend des formes géométriques inspirées de l’architecture singulière du bâtiment.

« Je voulais quelque chose de simple et moderne, qui montre tout de suite où on est et qu’il garde la forme si particulière du bâtiment », confie Alexandre Pin à Ouest-France.

Antarès reste Antarès : un héritage préservé

Si le nom évolue, l’esprit demeure. Le directeur l’assure : il n’a jamais été question d’effacer totalement la marque Antarès.

« Je vous mentirais en disant que ça ne m’a pas effleuré l’esprit, mais ça aurait été une erreur. Antarès est reconnue, c’est un élément fort de la ville, du département et de la région », explique-t-il.

Deuxième plus grande salle des Pays de la Loire, derrière le Zénith de Nantes, Antarès Arena garde ainsi son identité tout en voulant se donner une deuxième jeunesse avec ce changement de nom.

