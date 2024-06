Antoine Chevrier devrait quitter le staff de Cholet pour celui de l’ASVEL

Pourtant promis au poste d’assistant coach numéro un de Fabrice Lefrançois à Cholet, Antoine Chevrier quitte finalement les Mauges pour s’engager à l’ASVEL.

Le fils de Thierry Chevrier récupère le rôle d’assistant-vidéo, un poste qu’il occupait déjà cette saison aux côtés de Laurent Vila mais aussi en équipe de France U16 masculine. Dans le Lyonnais, l’ancien joueur de La Rochelle (Nationale 2) va découvrir l’EuroLeague. « Ce club est une institution en France et c’est un honneur pour moi d’en faire partie, a-t-il commenté. Découvrir l’EuroLeague est aussi un challenge très motivant », reconnaît celui qui va désormais épauler Pierric Poupet, prolongé deux ans en avril.

« Antoine vient nous faire bénéficier de son expertise et ses compétences en analyse vidéo, a commenté le coach principal de l’ASVEL, Pierric Poupet. Jeune et déjà expérimenté, habitué des coupes d’Europe et des compétitions internationales de jeunes, Antoine est réputé travailleur et passionné. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous démarrons cette nouvelle collaboration. »