Antoine Eïto présente Vitto Brown, la recrue surprise de Monaco : « Il venait tout seul avec son ballon »

Quand le nom de Vitto Brown a circulé au Maccabi Tel-Aviv la semaine dernière, Antoine Eïto s’est empressé de tweeter de voir son ex-coéquipier manceau arriver en EuroLeague. Alors forcément, maintenant que ce n’est plus le Maccabi mais Monaco, à quelques kilomètres de son nouveau club d’Antibes, le meneur a récidivé. Interrogé dans la journée, il nous en dit plus sur le nouveau poste 4 shooteur de la Roca Team.

Ok ok let me say it again:

Congrats my brother @SenseiSwat33

Well deserved

And u ll be my neighbor 💯💯🙏🏻🙏🏻@ASMonaco_Basket u just signed a real one 💯💯💯👌🏻#keeppushing https://t.co/xKNwMHDzRp

— Ant1 (@AntEito) June 27, 2024