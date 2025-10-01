Recherche
EuroCup

Antony Labanca de retour avec la JL Bourg

Après une présaison minée par les blessures, Antony Labanca s'est déplacé avec la JL Bourg, dans un road-trip qui la mènera de Trento à Nancy, l'ancien club du shooteur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Antony Labanca de retour avec la JL Bourg

En présaison, Antony Labanca n’a pu disputer que 7 minutes avec la JL Bourg, avant de retourner à l’infirmerie

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Victime d’un été compliqué avec deux blessures musculaires successives, la deuxième suffisamment sérieuse pour l’avoir privé du reste de la présaison depuis le 5 septembre, Antony Labanca est de retour dans l’effectif de la JL Bourg.

Le shooteur strasbourgeois s’est déplacé en Italie ce mercredi avec le reste de la délégation burgienne afin d’affronter Trento en ouverture de l’EuroCup. Il espère y vivre sa deuxième apparition en C2, quasiment onze ans après des débuts fracassants avec la SIG (7 points à 100% en 2 minutes et 44 secondes face à Bonn le 19 novembre 2014).

S’il n’est pas jugé apte au service de l’autre côté des Alpes, alors sa première avec la Jeu sera encore plus spéciale. Pour cause, la suite du road-trip va mener l’équipe bressane à Nancy, le club dont Labanca était le capitaine la saison dernière. Avant de poser ses valises en Bresse, pour véritablement goûter à la Coupe d’Europe, il a défendu les couleurs du SLUC pendant cinq saisons, s’offrant notamment un titre de champion de France Pro B en 2022.

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
