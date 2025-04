Après la déroute de Nancy chez l’Élan Chalon, « il y a de quoi être inquiet » pour Sylvain Lautié

Pour ce samedi du 12 avril où les cartes du play-in ont été totalement rebattues (les équipes de 7 à 10 à égalité de bilan), le SLUC Nancy n’était pas dans le camp des grands gagnants de la soirée. Balayé par l’Élan Chalon (103-73), l’équipe lorraine ferme la porte du top 10 à cinq journées de la fin de la saison régulière de Betclic ELITE.

Au delà de l’aspect comptable, cette énorme déconvenue à Chalon-sur-Saône (-30) n’encourage pas à l’optimisme en Meurthe-et-Moselle au commencement du sprint final de la saison. Comme ne s’en est pas caché l’entraîneur nancéien Sylvain Lautié, dans des propos filmés par L’Est Républicain.

« C’est normal d’être inquiet. C’est à nous de trouver des solutions. On a un match important contre Le Portel la semaine prochaine. Mais oui, il y a de quoi être inquiet. »

Auteur d’un très bon mois de mars pour totalement se relancer dans la course au play-in, Nancy piétine un peu depuis la fin du mois de mars. Le SLUC n’a remporté qu’un seul de ses trois derniers matchs (La Rochelle), et les attitudes ne sont pas au rendez-vous sur les dernières sorties. Avec donc un dernier résultat en Saône-et-Loire dans la lignée des dernières semaines.

« Depuis trois semaines, on est sur une pente savonneuse », explique Sylvain Lautié. « On ne va pas au combat dans ce match. On ne s’entraîne pas bien depuis trois semaines. Il y a une rupture mais je ne peux pas l’expliquer. Je pense que c’est moi qui n’arrive pas bien à caler les choses. »