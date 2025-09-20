Recherche
À l’étranger

Un ancien strasbourgeois adversaire israélien de Cholet en BCL

Dominant en ligue taïwanaise la saison passée après un passage raté en Russie, l’ancien intérieur de la SIG Strasbourg s’est engagé avec l’Hapoël Holon, en première division israélienne. Il disputera également la BCL, compétition dans laquelle il retrouvera Cholet en poule.
Un ancien strasbourgeois adversaire israélien de Cholet en BCL

Passé par Strasbourg en 2023-2024, Nysier Brooks va évoluer dans le championnat Israélien.

Crédit photo : FIBA

Un an après son départ de Strasbourg à l’été 2024, le pivot américain Nysier Brooks (2,13 m, 28 ans) s’est engagé à l’Hapoël Holon en Israël, après une bonne demi-saison personnelle à Taïwan.

Auteur d’une saison 2023-2024 mitigée avec la SIG Strasbourg (7,9 points à 50% et 4,6 rebonds en 43 rencontres), Nysier Brooks s’était expatrié furtivement à Samara en Russie, sans que le contexte économique et ses statistiques ne l’installe durablement en VTB League (3,7 points à 40% et 2,9 rebonds en 13 matchs).

Un regain de confiance à Taïwan, avant la BCL

Le natif de Philadelphie avait alors fait le choix de Taïwan pour se relancer en décembre 2024, plus précisément en signant au New Taipei CTBC DEA, où l’ancien pensionnaire du CSP Limoges Conner Frankamp évoluait également. La saison collective s’est avérée difficile avec une sixième place sur sept, empêchant la participation aux play-offs ; mais Brooks s’est montré à son avantage personnellement. L’ancien strasbourgeois a dominé les raquettes avec 14 points et 10,8 rebonds de moyenne en 31 minutes, lui permettant de reprendre confiance après plusieurs mois de flottement.

Nysier Brooks rejoint donc désormais le championnat israélien à l’Hapoël Holon, avec qui il jouera également la BCL dans les prochaines semaines. Son nouvel entraîneur Danny Franco, qui souhaite associer son nouvel intérieur à sa recrue à la mène Derrick Walton, se satisfait de compter sur un joueur “avec une forte présence physique dans la peinture et de bonnes capacités au rebond aider l’équipe à équilibrer le jeu sur le terrain”. Brooks pourra notamment apporter sa petite expérience de la Betclic ELITE le 4 novembre, lors de la réception du Cholet Basket en phase de groupe de Basketball Champions League.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
