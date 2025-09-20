Un ancien strasbourgeois adversaire israélien de Cholet en BCL

Un an après son départ de Strasbourg à l’été 2024, le pivot américain Nysier Brooks (2,13 m, 28 ans) s’est engagé à l’Hapoël Holon en Israël, après une bonne demi-saison personnelle à Taïwan.

Auteur d’une saison 2023-2024 mitigée avec la SIG Strasbourg (7,9 points à 50% et 4,6 rebonds en 43 rencontres), Nysier Brooks s’était expatrié furtivement à Samara en Russie, sans que le contexte économique et ses statistiques ne l’installe durablement en VTB League (3,7 points à 40% et 2,9 rebonds en 13 matchs).

Un regain de confiance à Taïwan, avant la BCL

Le natif de Philadelphie avait alors fait le choix de Taïwan pour se relancer en décembre 2024, plus précisément en signant au New Taipei CTBC DEA, où l’ancien pensionnaire du CSP Limoges Conner Frankamp évoluait également. La saison collective s’est avérée difficile avec une sixième place sur sept, empêchant la participation aux play-offs ; mais Brooks s’est montré à son avantage personnellement. L’ancien strasbourgeois a dominé les raquettes avec 14 points et 10,8 rebonds de moyenne en 31 minutes, lui permettant de reprendre confiance après plusieurs mois de flottement.

Nysier Brooks rejoint donc désormais le championnat israélien à l’Hapoël Holon, avec qui il jouera également la BCL dans les prochaines semaines. Son nouvel entraîneur Danny Franco, qui souhaite associer son nouvel intérieur à sa recrue à la mène Derrick Walton, se satisfait de compter sur un joueur “avec une forte présence physique dans la peinture et de bonnes capacités au rebond aider l’équipe à équilibrer le jeu sur le terrain”. Brooks pourra notamment apporter sa petite expérience de la Betclic ELITE le 4 novembre, lors de la réception du Cholet Basket en phase de groupe de Basketball Champions League.