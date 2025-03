Match nul entre Cholet et Saragosse à l’aller : tout reste à faire !

À de rares exceptions près, l’on peut terminer un match de basket par une égalité. C’est ce qui s’est produit à l’issue des 40 minutes disputées entre Cholet et Saragosse (83-83) en quart de finale aller de la FIBA Europe Cup. Ainsi, les deux équipes devront se partager à la Meilleraie dans une semaine pour une place dans le dernier carré de la compétition.

Et finalement, au vue de la physionomie de la rencontre, le match nul entre les deux équipes est presque logique, tant aucune n’a véritablement réussi à prendre l’avantage sur l’autre. Si les Espagnols ont fait feu de tout bois en début de match (12/35 à 3-points au final, contre 11/29 pour CB), notamment l’ex-Choletais A.J. Slaughter (8 points), Cholet Basket a su répondre par son basket collectif et plein d’intensité (8 joueurs à 6 points ou pluspour mener d’une courte tête à la pause (43-45).

Cette situation de va-et-vient entre Cholet et Saragosse a été toujours aussi tendue dans le second acte, même si CB a bien cru pouvoir repartir avec une très légère avance. Malgré une avance de quatre points à l’entrée des deux dernières minutes pour le club des Mauges, le meneur espagnol Trae Bell-Haynes a assumé son statut de menace n°1 jusqu’au bout en comblant ce léger déficit sur la ligne des lancers francs (83-83).

« Je suis satisfait parce qu’on a quand même les cartes en main sur le retour à domicile, dans une Meilleraie que j’espère vraiment bouillante mercredi prochain », se projetait déjà Fabrice Lefrançois au micro de Ouest-France et du Courrier de l’Ouest. D’autant que Cholet n’a pas joué un match irréprochable en Aragon, dilapidant 8 points aux LFs (14/22) et perdant 16 ballons sur la rencontre. « Mais les gars étaient concentrés, ils ont été valeureux, vraiment, dans les attitudes », ajoutait-il. Il faudra l’être de nouveau pendant 40 minutes (voire peut-être plus) lors du match retour à la Meilleraie le mercredi 12 mars.

Plenty of drama in the #FIBAEuropeCup Quarter-Finals tonight! 😬

Another tie sets up a win-or-go-home game between @casademontBZ & @CB_officiel next week. pic.twitter.com/tiQZL8Ukmd

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) March 5, 2025