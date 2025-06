Après le tir d’Haliburton au match 1, Oklahoma City répond et égalise en Finales NBA

De hold-up il n’y a cette fois pas eu lors du match 2 des finales NBA. Après avoir chipé la première rencontre de la série, Indiana n’a pas pu effectuer la même remontada, devant s’incliner face au collectif d’Oklahoma City, finalement vainqueur 123 à 107 pour remettre à égalité la série (1-1).

Comme lors du match 1, le Thunder s’est très rapidement détaché face aux Pacers, prenant la poudre d’escampette dans le 2e quart-temps avec une impressionnante série de 24 points à 9 notamment. Dès la mi-temps, les joueurs de Mark Daigneault comptaient près de 20 unités d’avance (59-41). Avec une impeccable d’adresse dans toutes les zones du terrain (14/36 à 3-points, 29/33 aux LFs) et une domination au rebond (43 prises dont 11 offensives), OKC n’a donné aucune raison à Indiana d’espérer pouvoir revenir, maintenant son avantage au-delà des quinze points tout au long d’une seconde période du même acabit que la première.

Déjà bon au match 1, le MVP de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 26 ans), a de nouveau parfaitement assumé son statut avec 34 points à 11/21 aux tirs et 11/12 aux LFs. Avec 72 points en cumulés sur ses deux premiers matchs de Finales NBA, il bat le précédent record détenu par Allen Iverson (71 en 2001). Sur ce match 2, il a été bien secondé par Alex Caruso (20 points) ou encore Jalen Williams (19 points). Le Français Ousmane Dieng a eu droit à deux minutes de jeu dans une fin de match sans enjeux. Héros du premier match, Tyrese Haliburton (1,96 m, 25 ans) a cette fois été plus discret, avec 17 points à 7/13 aux tirs et 6 passes décisives pour 5 ballons perdus.

Shai Gilgeous-Alexander of the @okcthunder has scored 72 points through the first two games of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV.

That is the most points ever by a player in his first two career NBA Finals games.

The previous high was 71 by Allen Iverson (2001). pic.twitter.com/3qHRM0kuck

— NBA Communications (@NBAPR) June 9, 2025