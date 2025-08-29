Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël

Parmi les meilleurs marqueurs et évaluations de Betclic ELITE depuis son arrivée en 2022, Desi Rodriguez quitte le championnat de France en cet été 2025. L’ex-joueur de Limoges et désormais Nanterre va poursuivre sa carrière en Israël, après s’être engagé avec le club de Ironi Ness Ziona.

En 2025-2026, il faudra s’habituer à ne plus voir un ailier-fort tout de vert vêtu à martyriser ses adversaires au poste bas. Car depuis trois saisons, on s’était accoutumé aux actions de Desi Rodriguez (1,96 m, 29 ans), avec un style plus nostalgique que moderne, avec son jeu dos au panier et ses petits moves main gauche dans la raquette. Après avoir porté les attaques du Limoges CSP et de Nanterre, le natif du Bronx a choisi de retourner dans le championnat israélien, celui de se ses débuts européens, à l’époque à l’Hapoël Tel-Aviv.

Mais c’est après une saison de la révélation en Allemagne, à Würzburg en 2021-2022 (plus de 14 rebonds et 5 rebonds de moyenne en BBL), que Desi Rodriguez a posé ses valises en France pour la première fois. Il a d’abord évolué au Limoges CSP, sous les ordres de Massimo Cancellieri, où son exercice (13,5 points à 58% aux tirs, 5,7 rebonds) avait été entravé par une opération chirurgicale en plein coeur de la saison.

Il a ensuite rejoint Nanterre 92, avec deux exercices aux trajectoires collectives opposées. Après avoir atteint la finale de la Leaders Cup 2024 et s’être qualifié pour les playoffs de Betclic ELITE en 2023-2024, le club francilien a connu une saison dernière beaucoup plus difficile malgré un quart de finale de BCL, terminant en revanche 13e de la saison régulière dans le championnat de France. Scoreur fiable, Desi Rodriguez a tout de même produit dans les Hauts-de-Seine, peu importe le contexte, avec en moyenne plus de 12 points à 50% aux tirs et 4 rebonds de moyenne.

Ainsi, après trois belles années en France qui lui ont valu deux sélections au All-Star Game (2023 et 2024), Desi Rodriguez ferme un joli chapitre dans l’Hexagone. Avant d’y revenir à l’avenir ?