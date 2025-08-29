Recherche
À l’étranger

Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël

À l'étranger - Joueur majeur de Limoges puis de Nanterre ces trois dernières saisons, Desi Rodriguez quitte la France pour Israël. Il s'est engagé avec Ironi Ness Ziona.
|
00h00
Après trois saisons en France, Desi Rodriguez retourne en Israël

Desi Rodriguez a fait les beaux joueurs de Nanterre ces deux dernières saisons.

Crédit photo : Julie Dumélié

Parmi les meilleurs marqueurs et évaluations de Betclic ELITE depuis son arrivée en 2022, Desi Rodriguez quitte le championnat de France en cet été 2025. L’ex-joueur de Limoges et désormais Nanterre va poursuivre sa carrière en Israël, après s’être engagé avec le club de Ironi Ness Ziona.

Double All-Star

En 2025-2026, il faudra s’habituer à ne plus voir un ailier-fort tout de vert vêtu à martyriser ses adversaires au poste bas. Car depuis trois saisons, on s’était accoutumé aux actions de Desi Rodriguez (1,96 m, 29 ans), avec un style plus nostalgique que moderne, avec son jeu dos au panier et ses petits moves main gauche dans la raquette. Après avoir porté les attaques du Limoges CSP et de Nanterre, le natif du Bronx a choisi de retourner dans le championnat israélien, celui de se ses débuts européens, à l’époque à l’Hapoël Tel-Aviv.

Mais c’est après une saison de la révélation en Allemagne, à Würzburg en 2021-2022 (plus de 14 rebonds et 5 rebonds de moyenne en BBL), que Desi Rodriguez a posé ses valises en France pour la première fois. Il a d’abord évolué au Limoges CSP, sous les ordres de Massimo Cancellieri, où son exercice (13,5 points à 58% aux tirs, 5,7 rebonds) avait été entravé par une opération chirurgicale en plein coeur de la saison.

Desi Rodriguez a débuté en France au Limoges CSP. (Photo : Lilian Bordron)

Il a ensuite rejoint Nanterre 92, avec deux exercices aux trajectoires collectives opposées. Après avoir atteint la finale de la Leaders Cup 2024 et s’être qualifié pour les playoffs de Betclic ELITE en 2023-2024, le club francilien a connu une saison dernière beaucoup plus difficile malgré un quart de finale de BCL, terminant en revanche 13e de la saison régulière dans le championnat de France. Scoreur fiable, Desi Rodriguez a tout de même produit dans les Hauts-de-Seine, peu importe le contexte, avec en moyenne plus de 12 points à 50% aux tirs et 4 rebonds de moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Desi Rodriguez.jpg
Desi RODRIGUEZ
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 196 cm
Âge: 29 ans (23/03/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
12,7
#21
REB
3,5
#73
PD
3,6
#23

Ainsi, après trois belles années en France qui lui ont valu deux sélections au All-Star Game (2023 et 2024), Desi Rodriguez ferme un joli chapitre dans l’Hexagone. Avant d’y revenir à l’avenir ?

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

roblackman
Dingue tous ces joueurs qui vont signer dans des pays en guerre. Je ne sais pas si ils réalisent ce qui se passe.L'exemple c'est Saben Lee la saison passée, il avait quitté Manisa pour jouer l'Euroligue avec le Maccabi Tel-Aviv, mais lui et sa famille étaient terrorisés , du coup il n' a pas disputé une seule rencontre de winner league, ne s'entrainait pratiquement pas avec l'équipe, et ne jouait que la coupe d'Europe.Il a terminé la saison avec l'Olympiakos!
Répondre
(0) J'aime
thorir
Ouais en fait il restait à Belgrade là où le Maccabi jouait ses matchs d'Euroleague "à domicile" et il est même repassé par Manisa entre le Maccabi et Olympiakos, Manisa avait empoché 2 buy outs pour le joueur sur la même saison haha
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
quel gros short et surtout quelle main gauche. Mais surtout quel caractère de cochon. Quand il était dans un mauvais jour, il pouvait agacer toute son équipe (staff compris) pour son coté, je joue solo et/ou je dégoupille
Répondre
(0) J'aime
