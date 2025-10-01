Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club
Kendra Chery a démarré la saison avec l’Étoile Rouge de Belgrade
L’opportunité de jouer l’EuroLeague était belle. Alors Kendra Chery a accepté de rejoindre le projet de l’Étoile Rouge de Belgrade, même avec l’incertitude des barrages.
Pari perdant. Malgré la présence de Marina Maljkovic sur le banc, le Red Star a perdu ses deux matchs contre Venise au tour préliminaire et la Guadeloupéenne (7 points à 50% et 2 rebonds) s’est retrouvée un peu dans l’expectative.
Un duo français à Murcie
Mais elle a vite su activer sa clause de sortie en trouvant preneur ailleurs. Une semaine après sa déception serbe, l’internationale française (16 sélections) a trouvé un nouveau contrat, du côté de Jairis, le club de Murcie où elle formera un duo tricolore avec Lou Lopez-Sénéchal.
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙖, 𝙆𝙚𝙣𝙙𝙧𝙖! 💛✍🏼
¡Kendra Chery refuerza la plantilla del Hozono Global Jairis!
La internacional francesa, de 24 años y 1.85m de altura, llega procedente del Estrella Roja
Noticia completa👉 https://t.co/MetdaAJED8 pic.twitter.com/m3sg9c4JDf
— Hozono Global Jairis (@CBJairis) October 1, 2025
Un retour en territoire connu pour l’ancienne joueuse de Basket Landes qui a découvert l’étranger l’an dernier avec Guernica. Elle tournait à 8,1 points et 4,6 rebonds de moyenne en Liga Endesa, marquant les esprits par « son impact défensif et physique » selon le directeur sportif, Andres Medina.
« Je viens avec beaucoup d’envie »
« Je connais le championnat et je sais le niveau de compétitivité qu’il exige, donc je viens avec beaucoup d’envie », a indiqué la sœur de Valentin Chery. « Le projet du club me motive beaucoup et j’espère pouvoir aider à vivre une grande saison avec mes coéquipières et nos supporters. »
Avec Jairis, Kendra Chery retrouvera une Coupe d’Europe puisque sa nouvelle équipe est engagée en EuroCup. Elle affrontera Namur, Lublin et effectuera même un rapide retour en Serbie face à l’UZKK Student, un club basé dans la ville de Nis.
