EuroCup Féminine

Après un passage éclair à l’Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club

Après un échec lors des qualifications pour l'EuroLeague sous les couleurs de l'Étoile Rouge de Belgrade, Kendra Chery retourne en Espagne, du côté de Jairis, un club engagé en EuroCup.
00h00
Après un passage éclair à l'Étoile Rouge, Kendra Chery change déjà de club

Kendra Chery a démarré la saison avec l’Étoile Rouge de Belgrade

Crédit photo : FIBA

L’opportunité de jouer l’EuroLeague était belle. Alors Kendra Chery a accepté de rejoindre le projet de l’Étoile Rouge de Belgrade, même avec l’incertitude des barrages.

Pari perdant. Malgré la présence de Marina Maljkovic sur le banc, le Red Star a perdu ses deux matchs contre Venise au tour préliminaire et la Guadeloupéenne (7 points à 50% et 2 rebonds) s’est retrouvée un peu dans l’expectative.

Un duo français à Murcie

Mais elle a vite su activer sa clause de sortie en trouvant preneur ailleurs. Une semaine après sa déception serbe, l’internationale française (16 sélections) a trouvé un nouveau contrat, du côté de Jairis, le club de Murcie où elle formera un duo tricolore avec Lou Lopez-Sénéchal.

Un retour en territoire connu pour l’ancienne joueuse de Basket Landes qui a découvert l’étranger l’an dernier avec Guernica. Elle tournait à 8,1 points et 4,6 rebonds de moyenne en Liga Endesa, marquant les esprits par « son impact défensif et physique » selon le directeur sportif, Andres Medina.

« Je viens avec beaucoup d’envie »

« Je connais le championnat et je sais le niveau de compétitivité qu’il exige, donc je viens avec beaucoup d’envie », a indiqué la sœur de Valentin Chery. « Le projet du club me motive beaucoup et j’espère pouvoir aider à vivre une grande saison avec mes coéquipières et nos supporters. »

Avec Jairis, Kendra Chery retrouvera une Coupe d’Europe puisque sa nouvelle équipe est engagée en EuroCup. Elle affrontera Namur, Lublin et effectuera même un rapide retour en Serbie face à l’UZKK Student, un club basé dans la ville de Nis.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
