Après une aventure ratée à l’ASVEL, Frank Jackson revient en France à Nanterre !

Frank Jackson (1,90 m, 26 ans) est de retour en France, à Nanterre ! Après avoir poursuivi la saison en Chine suite à la fin de son aventure à l’ASVEL, le club nanterrien vient d’annoncer la venue de l’arrière en Betclic ELITE la saison prochaine.

@FWJackson15 débarque à Nanterre ! 🛬🇺🇸🔥👊

À seulement 26 ans, le natif de Washington présente déjà un gros CV et une belle expérience à l'international.

Passé par Duke et plusieurs clubs NBA, l'arrière-shooteur vient renforcer les rangs des verts et blancs ! 💚 pic.twitter.com/2QjAb1gjhO

— Nanterre 92 (@Nanterre92) June 17, 2024