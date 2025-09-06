Recherche
EuroBasket masculin

Après une victoire laborieuse contre la Suède, Ergin Ataman en remet une couche pour la FIBA

Déjà critique en avant-match sur l'horaire de la rencontre Turquie - Suède (12h), le sélectionneur turc Ergin Ataman a de nouveau montré son mécontent vis-à-vis de cette programmation de la FIBA, malgré la victoire arrachée.
Après une victoire laborieuse contre la Suède, Ergin Ataman en remet une couche pour la FIBA
Crédit photo : FIBA

La Turquie s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’EuroBasket 2025 en battant difficilement la Suède, mais Ergin Ataman n’a pas mâché ses mots concernant l’horaire imposé pour cette rencontre cruciale. Déjà critique avant la rencontre, le sélectionneur de 59 ans est de nouveau revenu à la charge concernant la programmation de ce match à midi, heure locale, estimant que ces conditions ont compliqué la tâche de son équipe.

Un réveil difficile pour les favoris turcs

« Bien sûr, tout le monde pense maintenant que la Turquie est l’un des favoris, mais ce genre de match est très dangereux, surtout si nous jouons le matin », a déclaré Ataman en conférence de presse d’après-match. Le technicien turc a rappelé ses rares expériences à de tels horaires : « La dernière fois que j’ai joué au basket à cette heure, c’était encore en FIBA, en 2022, un match à Berlin que nous avons joué à 12 heures. Avant cela, c’était quand j’entraînais l’équipe junior. »

L’impact de cet horaire matinal s’est ressenti sur le terrain. La Turquie n’a pris les devants qu’à la mi-temps du troisième quart-temps, avant de dilapider un avantage à deux chiffres et de s’imposer finalement dans les dernières minutes. « Nous ne nous sommes pas réveillés au début du match. Après, quand nous avons compris que nous étions dans une situation difficile, au troisième quart-temps, nous sommes revenus dans le match avec une très bonne défense, mais nous avons redonné cette confiance à la Suède », a analysé Ataman.

LIRE AUSSI

Une programmation incompréhensible selon le staff turc

« Pour nous, c’était très difficile », a insisté le sélectionneur turc. « Pour cette raison, les deux derniers jours, je me suis toujours plaint, plaint. Parce que c’est une compétition de très haut niveau, un très haut niveau de basket est joué dans cet EuroBasket. Pour moi, il est très difficile de comprendre cette mentalité. »

Cedi Osman, ailier du Panathinaïkos, a également exprimé son incompréhension : « Je pense que pour moi, il n’y a aucune raison de dire quoi que ce soit sur l’horaire. L’entraîneur a déjà tout dit. La seule chose que je ne comprends pas, c’est comment il est possible de finir premier du groupe et de jouer quand même le plus tôt. »

Malgré cette victoire laborieuse, Ataman se projette déjà sur les quarts de finale avec une pointe d’ironie : « Finalement, nous avons trouvé un moyen de gagner. Maintenant, nous allons penser au quart de finale, que je pense nous jouerons à une heure normale, s’ils ne veulent pas changer à nouveau et jouer le matin à 11 heures. »

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
