La Turquie file en quarts après une grosse frayeur contre la Suède

Il a fallu attendre la 25e minute pour que la Turquie passe devant la Suède, ce samedi 6 septembre, en ouverture des phases finales de l’EuroBasket 2025.

EuroBasket – 1/8 Finales Turquie 85 Suède 79

Énervée par l’horaire matinal (12h heure locale) de ce premier huitième de finale, l’équipe qui a terminé première du groupe A de cet Euro, avec cinq succès en autant de rencontres (dont un dernier face à la Serbie, mercredi soir), a été malmenée par la Suède à Riga. Les Scandinaves n’ont jamais lâché, revenant de -11 à égalité dans le dernier quart-temps. Mais Alperen Sengun a pris les choses en main pour finalement faire la différence en fin de rencontre (85-79).

D’entrée, l’ancien joueur d’Antibes Viktor Gaddefors (2,01 m, 32 ans) a donné 6 points d’avance aux Suédois, après 1 minute 33 de jeu (0-6). De quoi mettre en confiance la sélection de Mikko Riipinen qui a de beaux jours devant elle avec la jeune paire arrière composée par le joueur NBA Pelle Larsson (1,96 m, 24 ans) et l’ancien Monégasque Melwin Pantzar (1,91 m, 25 ans), futur joueur de Malaga. La troisième faute dès le premier quart-temps de Cedi Osman, qui en était déjà à 11 points, a été l’autre raison de cette première partie de rencontre en faveur de Suédois qui ont également limité le rayonnement de l’axe 1-5 Shane Larkin – Alperen Sengun. Le pivot de Badalone Simon Birgander (14 points à 6/12, 13 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation en 31 minutes) a également eu un impact considérable dans la belle performance de sa formation.

De -11 à égalité, Ludvig Håkanson égalise par deux fois pour la Suède

Derrière à la mi-temps (37-42), la Turquie a imposé sa défense de fer dans le troisième quart-temps (26-13) pour passer devant après 4 minutes 30 de jeu et faire l’écart dans la foulée (63-55). Beaucoup mieux dotée à tous les niveaux, elle pensait s’envoler pour s’offrir un large succès après avoir pris 11 points d’avance. Mais face à une équipe capable de prendre feu, rien n’était joué. C’est ainsi que son meneur Ludvig Hakanson (16 points à 5/7 aux tirs et 5 passes décisives pour 20 d’évaluation) a égalisé par deux fois, à 6 minutes et moins de 3 minutes de la fin, sur deux paniers à 3-points. Mais Alperen Sengun (24 points à 8/16 aux tirs, 16 rebonds dont 9 offensifs et 6 passes décisives pour 34 d’évaluation en 35 minutes) a signé quelques possessions clés, des deux côtés du terrain, pour assurer un court succès (85-79).

Après un avertissement sans frais, les Turcs retrouveront le vainqueur de Pologne – Bosnie-Herzégovine ce mardi soir, toujours à Riga.

