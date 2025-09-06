Recherche
EuroBasket masculin

La Turquie file en quarts après une grosse frayeur contre la Suède

EuroBasket - La Turquie a fini par prendre le dessus sur la Suède (85-79) en huitièmes de finale de l'EuroBasket. Un match difficile pour l'équipe d'Ergin Ataman qui pourra leur servir d'avertissement pour la suite des phases finales, alors qu'un quart de finale encore accessible se profile ce mardi contre le vainqueur de Pologne - Bosnie-Herzégovine.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Turquie file en quarts après une grosse frayeur contre la Suède

Alperen Sengun a du prendre les choses en main pour éviter à la Turquie une défaite surprise contre la Suède

Crédit photo : Julie Dumélié

Il a fallu attendre la 25e minute pour que la Turquie passe devant la Suède, ce samedi 6 septembre, en ouverture des phases finales de l’EuroBasket 2025.

– 1/8 Finales

Énervée par l’horaire matinal (12h heure locale) de ce premier huitième de finale, l’équipe qui a terminé première du groupe A de cet Euro, avec cinq succès en autant de rencontres (dont un dernier face à la Serbie, mercredi soir), a été malmenée par la Suède à Riga. Les Scandinaves n’ont jamais lâché, revenant de -11 à égalité dans le dernier quart-temps. Mais Alperen Sengun a pris les choses en main pour finalement faire la différence en fin de rencontre (85-79).

Pelle Larsson et la Suède ont tenu tête à la Turquie
Pelle Larsson et la Suède ont tenu tête à la Turquie (photo : Julie Dumélié)

D’entrée, l’ancien joueur d’Antibes Viktor Gaddefors (2,01 m, 32 ans) a donné 6 points d’avance aux Suédois, après 1 minute 33 de jeu (0-6). De quoi mettre en confiance la sélection de Mikko Riipinen qui a de beaux jours devant elle avec la jeune paire arrière composée par le joueur NBA Pelle Larsson (1,96 m, 24 ans) et l’ancien Monégasque Melwin Pantzar (1,91 m, 25 ans), futur joueur de Malaga. La troisième faute dès le premier quart-temps de Cedi Osman, qui en était déjà à 11 points, a été l’autre raison de cette première partie de rencontre en faveur de Suédois qui ont également limité le rayonnement de l’axe 1-5 Shane Larkin – Alperen Sengun. Le pivot de Badalone Simon Birgander (14 points à 6/12, 13 rebonds et 4 passes décisives pour 27 d’évaluation en 31 minutes) a également eu un impact considérable dans la belle performance de sa formation.

De -11 à égalité, Ludvig Håkanson égalise par deux fois pour la Suède

Derrière à la mi-temps (37-42), la Turquie a imposé sa défense de fer dans le troisième quart-temps (26-13) pour passer devant après 4 minutes 30 de jeu et faire l’écart dans la foulée (63-55). Beaucoup mieux dotée à tous les niveaux, elle pensait s’envoler pour s’offrir un large succès après avoir pris 11 points d’avance. Mais face à une équipe capable de prendre feu, rien n’était joué. C’est ainsi que son meneur Ludvig Hakanson (16 points à 5/7 aux tirs et 5 passes décisives pour 20 d’évaluation) a égalisé par deux fois, à 6 minutes et moins de 3 minutes de la fin, sur deux paniers à 3-points. Mais Alperen Sengun (24 points à 8/16 aux tirs, 16 rebonds dont 9 offensifs et 6 passes décisives pour 34 d’évaluation en 35 minutes) a signé quelques possessions clés, des deux côtés du terrain, pour assurer un court succès (85-79).

Alperen SENGUN
Alperen SENGUN
24
PTS
16
REB
6
PDE
Logo EuroBasket
TUR
85 79
SUE

Après un avertissement sans frais, les Turcs retrouveront le vainqueur de Pologne – Bosnie-Herzégovine ce mardi soir, toujours à Riga.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
lulutoutvert
38 mns de danger, les suèdois jouaient leur jeu en toute confiance. Et puis les turcs n'ont plus rien laché, Bona rentre pour défendre et empêche les suèdois de marquer. les matchs à qualification directe, c'est juste du kif.
Répondre
(0) J'aime
headband_dri
Mine de rien ça fait deux matchs tués par les turques dans le money-time, ils sont solides mentalement !
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Match héroïque des suédois qui, avec leur jeu plaisant et leur adresse, ne sont pas passés loin de fermer la bouche de cet insupportable Ataman. Dommage mais bravo !
Répondre
(0) J'aime
macroy
Les suédois ont joué crânement leur chance face a des turcs qui ont eu du mal a se mettre dans le match, sans doute a cause de l'heure matinale, mais aussi sans doute car ils ont un peu sous estimé la formation suédoise. J'ai bien aimé le pivot Birgander qui a du jouer le match de sa vie face au solide secteur intérieur turc.
Répondre
(0) J'aime
