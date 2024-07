Joffrey Lauvergne compte rester à l’ASVEL

[Mise à jour] Contrairement aux informations partagées ci-dessous, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 32 ans) n’a pas l’intention de quitter l’ASVEL selon nos informations. Toujours sous contrat, le pivot compte bien rester au sein du club de Tony Parker.

[Article originel] Joffrey Lauvergne (2,11 m, 32 ans) serait sur le départ à l’ASVEL confirme le média espagnol Encestando.

Paris Lee has a contract for next season in Asvel Villeurbanne, I was told, so American guard is the eleventh player in the new roster. Lauvergne is set to leave.

🏀El base Paris Lee se queda en el Asvel para la próxima temporada y es Lauvergne el que está en la rampa de salida pic.twitter.com/xkyD95SxXh

— www.encestando.es (@webEncestando) July 12, 2024