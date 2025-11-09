Paris – Limoges : comment regarder le match en direct et gratuitement ?

Paris accueille Limoges pour une affiche toujours spéciale du championnat de France. Ce match de la 7e journée de Betclic ÉLITE sera à suivre ce dimanche en début de soirée sur DAZN, la plateforme qui détient désormais les droits de diffusion du championnat. Pour l’occasion, la rencontre sera diffusée gratuitement et en clair pour tous les fans de basket.

Pour regarder le match gratuitement, il suffit de créer un compte sur DAZN.com. Pour vous abonner, cliquez-ici.

DAZN, diffuseur intégral de la Betclic ÉLITE

Depuis le début de la saison 2025-2026, DAZN propose l’intégralité du championnat de France de Betclic ÉLITE. La plateforme met en place un dispositif renforcé : tous les matches sont diffusés en direct, avec un multiplex le samedi soir et plusieurs affiches commentées par des duos d’experts.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Une opportunité pour les fans de Limoges et de l’ASVEL

Cette diffusion gratuite offre une belle occasion aux supporters de suivre leur équipe sans abonnement. Paris, en quête de rachat après sa défaite contre le Bayern Munich en EuroLeague jeudi, affrontera un Limoges CSP revanchard, qui espère être capable de bousculer les grosses cylindrées après une belle deuxième mi-temps contre Monaco la semaine dernière.