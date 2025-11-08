Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Lattes Montpellier se reprend à Charnay, Villeneuve-d’Ascq retrouve le podium, la série noire continue pour Toulouse…

LBWL - Lattes Montpellier, Villeneuve-d’Ascq et Angers signent les bonnes opérations de la clôture de la 7e journée de championnat. Les Héraultaises ont mis fin à leur série de deux défaites consécutives face à Charnay, tandis que l’ESBVA a ajouté une cinquième victoire d’affilée à son début de saison. Toulouse a pour sa part sombré pour la cinquième fois de suite, sur le parquet d’Angers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Lattes Montpellier se reprend à Charnay, Villeneuve-d’Ascq retrouve le podium, la série noire continue pour Toulouse…

Sarah Cissé a signé un nouveau très bon match en sortie de banc du BLMA face à Charnay.

Crédit photo : FIBA

En Boulangère Wonderligue, trois matchs étaient à l’affiche ce samedi 8 novembre en clôture de la 7e journée, après les trois matchs de la veille qui ont conforté les leaders. Villeneuve-d’Ascq et Lattes Montpellier ont confirmé leur place dans le top 4 tandis que Angers a infligé à Toulouse sa cinquième défaite de suite en six matchs. Les joueuses de la ville rose sont plus que jamais lanterne rouge. Retour sur les derniers matchs du weekend !

LIRE AUSSI
Les trois leaders ont répondu présents en ouverture de la septième journée de championnat de Boulangère Wonderligue.
Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL – BeBasket
Rédaction

Et de 5 pour l’ESBVA ! Les Nordistes ont compilé un cinquième succès de rang en championnat sur le parquet de La Roche Vendée, non sans trembler (70-73).

– Journée 7


Pourtant devant à la pause (28-35) et ayant même compter jusqu’à 15 points d’avance dans le troisième quart-temps (37-52, 25’), l’ESBVA a difficilement tenu la barre face aux assauts de Stella Johnson (18 points à 7/12 aux tirs) et Laetitia Sahie (11 points, 9 rebonds).

Alexis PETERSON
Alexis PETERSON
16
PTS
2
REB
7
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ROC
70 73
VIL

Malgré la réponse des joueuses à domicile, les Nordistes ont su mener la vie dure aux Vendéennes, dans le sillage d’une Alexis Peterson qui avait les clés de l’attaque. L’internationale allemande termine la rencontre avec 16 points à 6/7 aux tirs et 7 passes décisives en 36 minutes. Au terme de la septième journée, mais avec un match en moins, les Guerrières se classent troisièmes, juste derrière Basket Landes et les Flammes Carolo.

Lattes Montpellier sans trembler à Charnay

Au pied du podium justement, Lattes Montpellier a repris sa marche en avant sur le parquet de Charnay. Les Héraultaises s’imposent 50-68 après avoir infligé un 31 à 10 aux Bourguignonnes dans le premier quart-temps.

– Journée 7

 

La jeune Sarah Cissé a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points à 8/12 aux tirs en sortie de banc. Elle y ajoute 8 rebonds pour un nouveau match référence.

Sarah CISSÉ
Sarah CISSÉ
20
PTS
8
REB
0
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
50 68
MON

Les 8 passes décisives de Romane Berniès ou encore la bonne prestation de Samantha Breen aux côtés de la jeune tricolore (13 points, 9 rebonds) ponctuent la bonne prestation collective du BLMA, qui n’a pas tremblé après deux défaites en championnat. Le club héraultais retrouve un bilan positif (4 victoires pour 3 défaites) et revient à égalité avec son adversaire du soir au classement, au pied du podium.

Romane BERNIÈS
Romane BERNIÈS
5
PTS
2
REB
8
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
CHA
50 68
MON

 

Angers sans pitié face à la lanterne rouge toulousaine

La saison galère continue à Toulouse. Vainqueur de son match d’ouverture face à La Roche le 4 octobre dernier, le TMB n’a depuis plus goûté au succès et a enchaîné samedi 8 novembre un cinquième revers, face à Angers cette fois-ci (78-60).

– Journée 7

 

Côté angevin, les 25 points d’Anna Ngo Ndjock et la prestation complète de Marine Dursus (13 points à 83% de réussite aux tirs et 6 passes) ont porté l’attaque après un premier quart-temps de faible intensité. Une fois installées à plus de quinze longueurs des visiteuses après 30 minutes (65-47), les joueuses d’Aurélie Bonnan ont géré le tempo, n’étant plus dans le besoin de créer le jeu, pour un petit 13-13 dans le dernier acte.

Anna NGO NDJOCK
Anna NGO NDJOCK
25
PTS
3
REB
5
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
78 60
TOU

Le TMB a pour sa part manqué d’adresse (34,8% au global) pour inquiéter l’UFAB, qui rejoint Lattes Montpellier, Bourges et Charnay au pied du podium. Seule Emily Prugnières s’est mise en évidence avec 15 points à 5/7 aux tirs. Trop isolée pour changer l’issue de la rencontre, qui conforte la dernière place au classement du promu.

Marine DURSUS
Marine DURSUS
13
PTS
4
REB
6
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
ANG
78 60
TOU

 

La Boulangère Wonderligue – Journée 7
07/11/2025
BOU Bourges
82 68
LAN Landerneau
CHA Chartres Féminin
58 77
LAN Basket Landes
LYO Lyon Asvel Féminin
70 84
CHA Charleville-Mézières
08/11/2025
ANG Angers Féminin
78 60
TOU Toulouse M.B.
ROC Roche Vendée
70 73
VIL Villeneuve d’Ascq
CHA Charnay
50 68
MON Lattes Montpellier

 

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Charnay
Charnay
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes Montpellier se reprend à Charnay, Villeneuve-d’Ascq retrouve le podium, la série noire continue pour Toulouse…
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
Betclic ELITE
00h00Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat
EasyCredit BBL
00h0012e revers consécutif pour Zacharie Perrin et Hambourg, toujours sans victoire
Betclic ELITE
00h00Strasbourg fait tomber le leader manceau, Nanterre et Bourg s’imposent à l’expérience, Chalon s’offre le derby face à Dijon
NCAA
00h00Débuts réussis pour Téa Cléante avec Penn State
NM1
00h00Andre Norris frappe fort pour sa première avec le SCABB LAB
Betclic Élite
00h00Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié
Betclic ELITE
00h00La lente « redécouverte de l’ÉLITE » de Jonathan Jeanne
LBWL
00h00Basket Landes reste leader, Bourges arrache la victoire contre Landerneau, les Flammes enchaînent face à l’ASVEL
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
1 / 0