Lattes Montpellier se reprend à Charnay, Villeneuve-d’Ascq retrouve le podium, la série noire continue pour Toulouse…

En Boulangère Wonderligue, trois matchs étaient à l’affiche ce samedi 8 novembre en clôture de la 7e journée, après les trois matchs de la veille qui ont conforté les leaders. Villeneuve-d’Ascq et Lattes Montpellier ont confirmé leur place dans le top 4 tandis que Angers a infligé à Toulouse sa cinquième défaite de suite en six matchs. Les joueuses de la ville rose sont plus que jamais lanterne rouge. Retour sur les derniers matchs du weekend !

Et de 5 pour l’ESBVA ! Les Nordistes ont compilé un cinquième succès de rang en championnat sur le parquet de La Roche Vendée, non sans trembler (70-73).





Les Guerrières de @ESBVALM ont dû batailler jusqu'à la dernière seconde mais repartent de Vendée avec la victoire ✌️#LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/b4vekPVgJT — LFB (@basketlfb) November 8, 2025

Pourtant devant à la pause (28-35) et ayant même compter jusqu’à 15 points d’avance dans le troisième quart-temps (37-52, 25’), l’ESBVA a difficilement tenu la barre face aux assauts de Stella Johnson (18 points à 7/12 aux tirs) et Laetitia Sahie (11 points, 9 rebonds).

Malgré la réponse des joueuses à domicile, les Nordistes ont su mener la vie dure aux Vendéennes, dans le sillage d’une Alexis Peterson qui avait les clés de l’attaque. L’internationale allemande termine la rencontre avec 16 points à 6/7 aux tirs et 7 passes décisives en 36 minutes. Au terme de la septième journée, mais avec un match en moins, les Guerrières se classent troisièmes, juste derrière Basket Landes et les Flammes Carolo.

Lattes Montpellier sans trembler à Charnay

Au pied du podium justement, Lattes Montpellier a repris sa marche en avant sur le parquet de Charnay. Les Héraultaises s’imposent 50-68 après avoir infligé un 31 à 10 aux Bourguignonnes dans le premier quart-temps.

La jeune Sarah Cissé a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 20 points à 8/12 aux tirs en sortie de banc. Elle y ajoute 8 rebonds pour un nouveau match référence.

Les 8 passes décisives de Romane Berniès ou encore la bonne prestation de Samantha Breen aux côtés de la jeune tricolore (13 points, 9 rebonds) ponctuent la bonne prestation collective du BLMA, qui n’a pas tremblé après deux défaites en championnat. Le club héraultais retrouve un bilan positif (4 victoires pour 3 défaites) et revient à égalité avec son adversaire du soir au classement, au pied du podium.

Angers sans pitié face à la lanterne rouge toulousaine

La saison galère continue à Toulouse. Vainqueur de son match d’ouverture face à La Roche le 4 octobre dernier, le TMB n’a depuis plus goûté au succès et a enchaîné samedi 8 novembre un cinquième revers, face à Angers cette fois-ci (78-60).

Côté angevin, les 25 points d’Anna Ngo Ndjock et la prestation complète de Marine Dursus (13 points à 83% de réussite aux tirs et 6 passes) ont porté l’attaque après un premier quart-temps de faible intensité. Une fois installées à plus de quinze longueurs des visiteuses après 30 minutes (65-47), les joueuses d’Aurélie Bonnan ont géré le tempo, n’étant plus dans le besoin de créer le jeu, pour un petit 13-13 dans le dernier acte.

Le TMB a pour sa part manqué d’adresse (34,8% au global) pour inquiéter l’UFAB, qui rejoint Lattes Montpellier, Bourges et Charnay au pied du podium. Seule Emily Prugnières s’est mise en évidence avec 15 points à 5/7 aux tirs. Trop isolée pour changer l’issue de la rencontre, qui conforte la dernière place au classement du promu.